Elton John 2020 in Berlin: Ab Freitag gibt es Tickets

Die Fans von Elton John haben einen Grund zur Freude! Der Musiker gibt in Deutschland im kommenden Jahr fünf Zusatzkonzerte. Das teilte er am Mittwoch mit.

Mit der „Farewell Yellow Brick Road“-Tour war der Brite bereits in Deutschland. Es ist seine Abschiedstournee, die nun noch in die Verlängerung geht.

Elton John kündet Zusatzkonzerte in Deutschland an

Ab Freitag gibt es Tickets

In Berlin tritt Elton John in der Mercedes-Benz Arena am 17. und 18. Oktober 2020 auf. Der exklusive Vorverkauf startet am Freitag, 4. Oktober um 10 Uhr auf eventim.de.

Falls Fans keine Karten für die Berliner Konzerte bekommen, gibt es noch die Chance, Elton John in Hamburg und Köln zu sehen.

Die Termine im Überblick

5. September 2020 Köln, Lanxess Arena

12. September 2020 Hamburg, Barclaycard Arena

13. September 2020 Hamburg, Barclaycard Arena

17. Oktober 2020 Berlin, Mercedes-Benz Arena

18. Oktober 2020 Berlin, Mercedes-Benz Arena

Den Tourauftakt gab Elton John bereits am 8. September 2018. Insgesamt wird die "Yellow Brick Road"-Tour mehr als 300 Shows auf fünf Kontinenten umfassen.

Hier kommen Sie zur Homepage von Elton John.