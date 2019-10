Tag der Deutschen Einheit: Es wird wieder voll in Berlin

Kreis aus Taschenlampen: Philippe Morvans Installation „Leipzig-Berlin“ ist zurzeit in Leipzig und ab 11. Oktober beim „Festival of Lights“ in Berlin zu sehen.

Berlin. Der Tag der Deutschen Einheit fällt in diesem Jahr mit den Herbstferien vieler Bundesländer zusammen. Und gerade im Herbst ist die Hauptstadt ohnehin ein beliebtes Reiseziel. Im September und Oktober vergangenen Jahres ermittelte das Statistikamt Berlin-Brandenburg jeweils mehr als 2,96 Millionen gebuchte Übernachtungen in Berlin – es dürfte also voll werden in den nächsten Tagen.

Die Hauptstadt bietet ein buntes Programm rund um den Tag der Deutschen Einheit an. Nachzulesen ist es unter anderem auf dem Internet-Portal von „Visit Berlin“. Vom 3. bis 5. Oktober soll die Straße des 17. Juni ganz im Zeichen der deutschen Einheit stehen: Auf dem Familienfest rund um das Brandenburger Tor präsentieren sich Sänger, Schauspieler und Künstler auf drei Bühnen. Der Eintritt ist kostenlos. Beginn ist am Donnerstag und Sonntag um 11.30 Uhr, am Sonnabend um 12.30 Uhr. Die Festivitäten enden jeweils um 21.30 Uhr. Unter www.berlin.de/events gibt es nähere Informationen.

Auch der Geburtstag eines Berliner Wahrzeichens dürfte einige Touristen in die Stadt locken. Wenn der Fernsehturm am 3. Oktober 50 Jahre alt wird, haben Besucher bis 16 Uhr die Möglichkeit, einen Aufstieg mit Sonderaktionen zu erleben. Angeboten werden unter anderem Kinderschminken und eine Tombola sowie Tickets im Originaldesign des Jahres 1969.

Am ersten Oktoberwochenende sind Berliner und Besucher außerdem dazu eingeladen, durch die Friedrichstraße zu flanieren, die am 5. und 6. Oktober autofrei ist. Die Aktion soll aus Senatssicht auch einen Schritt in Richtung autofreie Stadt und sauberere Luft wagen, lädt mit einem Rahmenprogramm und auch sonntags geöffneten Geschäften zum Diskutieren und Einkaufen ein.

Auf den Autobahnen

Mit einem deutlich erhöhten Reiseverkehr rechnet der ADAC. Denn nicht nur in Berlin und Brandenburg, auch in sieben weiteren Bundesländern beginnen die Herbstferien. Der Tag der Deutschen Einheit werde zudem gern für Ausflüge und Kurzurlaube genutzt – oft verbunden mit einem Brückentag am Freitag.

Allerdings seien die durch den Herbstreiseverkehr verursachten Staulängen bei Weitem nicht mit denen des Sommers vergleichbar, prognostiziert der ADAC. Als staureichste Zeiten werden der heutige Mittwoch- und der Sonntagnachmittag angegeben. Vergleichsweise ruhig werde es hingegen am Freitag. Am Donnerstag und Sonnabend würde zwar überall etwas mehr los sein, auf lange Zwangspausen müssten sich Autofahrer aber eher nicht einstellen, meint der ADAC. Viele Berliner und Brandenburger Urlauber würden zudem die Wandergebiete der Alpen und Mittelgebirge, die Küsten und warme südliche Länder ansteuern. Der ADAC rät aber trotzdem, grundsätzlich mehr Fahrzeit einzuplanen und an genügend Getränke sowie Proviant zu denken.

Dass manche Fahrt über das Feiertags-Wochenende trotzdem im Stau endet, dafür sorgen nicht zuletzt zahlreiche Baustellen. In der Region Berlin-Brandenburg sind demnach folgende Autobahnen betroffen:

A9 zwischen Niemegk und Beelitz-Heilstätten

A10 zwischen AD Potsdam und AD Nuthetal

A10 zwischen AD Havelland und AD Barnim

A13 zwischen Freiwalde und Groß Köris

A24 zwischen AD Havelland und AS Neuruppin

An den Bahnhöfen

Die Deutsche Bahn stellt sich auf viel Betrieb während der kommenden Tage ein. Es würden am Tag der Deutschen Einheit sowie zu Beginn und Ende der Ferien zusätzliche Züge verkehren, heißt es seitens des Unternehmens. Wie hoch die Auslastung genau ausfällt, sei allerdings nicht einzuschätzen. Das läge vor allem daran, dass es in Deutschland keine Reservierungspflicht für Sitzplätze gibt. So würden viele Reisende spontan entscheiden, welcher Zug sie an ihr Ziel bringen soll. Erfahrungsgemäß seien besonders viele Personen auf den Nord-Süd-Verbindungen der Republik unterwegs, so das Unternehmen weiter.

An den Flughäfen

Deutlich mehr Passagiere erwarten zwischen dem 2. und 20. Oktober auch die Berliner Flughäfen. Schönefeld und Tegel rechnen zusammen mit mehr als 2,2 Millionen Reisenden. Verkehrsreichster Tag wird voraussichtlich der 18. Oktober sein, dann kehren viele Berliner und Brandenburger aus dem Urlaub zurück, Tegel und Schönefeld erwarten rund 140.000 Reisende.

Die Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) GmbH rät Urlaubern deshalb, mindestens zwei Stunden vor Abreise im Terminal zu sein, dabei sollten Anreise und Parkplatzsuche entsprechend einkalkuliert werden. Für eine möglichst stressfreie Anreise wird zudem empfohlen, einen Parkplatz im Voraus zu buchen.