Bericht Staatsanwaltschaft klagt Mitglieder des Abou-Chaker-Clans an

Berlin. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen führende Mitglieder des Abou-Chaker-Clans erhoben. Das berichtet der „Spiegel“ und beruft sich auf Justizkreise. Demnach steht die Anklage im Zusammenhang mit der Affäre um den Berliner Rapper Bushido.

Laut Bericht werfen die Ermittler den Clan-Mitgliedern unter anderem versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung und Beleidigung vor. Die Anklage umfasse etwa 100 Seiten, sie sei am 17. September fertiggestellt und vor kurzem erhoben worden.

Die Berliner Staatsanwaltschaft war am Dienstagabend zunächst nicht für eine Bestätigung des Berichts zu erreichen. Ein Verteidiger des Abou-Chaker-Clans habe eine Stellungnahme abgelehnt, berichtet der „Spiegel“.

Hintergrund der Anklage ist der Streit zwischen Clan-Chef Arafat Abou-Chaker und Bushido, die lange Zeit Freunde und Geschäftspartner waren.

Im November 2018 hatten Spezialeinsatzkräfte (SEK) der Berliner Polizei das Anwesen von Arafat Abou-Chaker in Kleinmachnow bei Berlin durchsucht. Im Januar 2019 kam der Clan-Chef in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: eine geplante Entführung von Familienmitgliedern des Rappers Bushido. Ende Januar wurde der Haftbefehl aufgehoben, weil sich der Verdacht nicht erhärten ließ. Laut „Spiegel“ taucht dieser Verdacht nicht in der Anklage auf.