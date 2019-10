Diana June wieder schwanger - Influencerin richtet sich an Fans mit berührendem Post

View this post on Instagram

Wir möchten unser Wunder mit euch teilen und offiziell verkünden, dass ich wieder schwanger bin.❤️🧿 Wir wollten es zunächst für uns behalten und haben uns die Zeit genommen bis wir bereit sind es mit allen zu teilen. Ich möchte euch allen danken für eure Unterstützung und eure Liebe, denn ihr habt uns aufgefangen in den dunklen Stunden der Trauer und Hilflosigkeit. Wenn es euch mal nicht gut geht oder ihr trauert, dann seid gewiss, dass das Licht am Ende des Tunnels existiert.✨ Ich hoffe sehr, dass ich euch diese Hoffnung und viel Mut übermitteln kann, so wie ihr uns all die Zeit bestärkt habt. Ich bin sehr dankbar für all eure Liebe und drücke euch von ganzem Herzen, eure Diana, David & Familie #gemeinsamstark #pregnancyannouncement #schwangerschaft #schwanger __________________________ Pic by @vadimphotography #schwangerschaftsshooting #mamablogger_de #mamablogger #mamaleben #mamasein #mamablog #baldmama #kiwu #kiwumädels #mamaleben #kinderwunsch #babybump #babybum #hibbeln #hibbeltanten #liebeimbauch #pregnant #pregnancy #pregnantstyle #babybauch #babybauchshooting #mommytobe #momlife #momtobe #dickbauchdienstag #dickbauch