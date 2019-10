Berlin feiert Einheitsfest "im Herzen der Hauptstadt"

Berlin. Auch in diesem Jahr erwartet Besucher vor dem Brandenburger Tor anlässlich des Tags der Deutschen Einheit ein großes Volksfest. Von Donnerstag bis Samstag findet das Straßenfest unter dem Motto "Zeig' was du kannst" statt, wie der Veranstalter am Dienstag mitteilte. Nachwuchskünstler hätten dabei die Möglichkeit, sich auf drei Bühnen auf der Straße des 17. Junis zu präsentieren. "Berlin und seine Gäste aus aller Welt dürfen sich auf ein fröhliches und buntes Einheitsfest voller Vielfalt im Herzen der Hauptstadt freuen", hieß es.

Neben Auftritten soll es unter anderem auch Fahrgeschäfte, Fotoaktionen und einen Stand von Alba Berlin geben. Das Fest öffnet am Donnerstag und Samstag jeweils um 12.00 Uhr - am Freitag um 13.00 Uhr. Veranstaltungsende ist gegen 22.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.