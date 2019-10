Stillleben von Van Gogh bald im Potsdamer Museum Barberini

Potsdam. Stillleben des niederländischen Malers Vincent van Gogh (l853-1890) sind ab Ende Oktober im Potsdamer Museum Barberini zu sehen. Die 27 Gemälde reichen von in seiner Frühzeit in dunklen Erdtönen gemalten Bildern bis zu späteren Obst- und Blumenstillleben in leuchtenden Farben, teilte das Museum am Dienstag mit. Van Gogh malte über 170 Stillleben. Ihm sei es nicht nur um die Wiedergabe der Gegenstände gegangen, sondern darum, der Natur und den Dingen Leidenschaft zu verleihen, hieß es.

Die Ausstellung, die vom 26. Oktober bis zum 2. Februar läuft, entstand in Zusammenarbeit mit dem Kröller-Müller Museum und dem Van Gogh Museum in den Niederlanden. Zu sehen sind Leihgaben aus den USA aus dem Art Institute of Chicago und der National Gallery of Art, Washington.

Auf einer Pressekonferenz wird am 24. Oktober über die Schau informiert.