250 Azubis aus Vietnam starten bei Vivantes

Berlin. Fachkräftesuche in Asien: Der Berliner Klinikkonzern Vivantes hat weitere Auszubildende aus Vietnam nach Berlin geholt. 250 junge Menschen starten jetzt eine Ausbildung in der Alten- sowie Gesundheits- und Krankenpflege, wie eine Referentin am Dienstag in Berlin mitteilte. Von 2013 bis 2018 kamen bereits rund 350 angehende Altenpfleger aus Vietnam zu Vivantes. Das Ausbildungsangebot wurde nun erweitert. Insgesamt hat Vivantes derzeit rund 820 Auszubildende in der Alten- sowie Gesundheits- und Krankenpflege.

In ihrem Heimatland sind die vietnamesischen Auszubildenden bereits examinierte Pflegefachkräfte. Bei Vivantes absolvieren sie eine zweijährige und damit verkürzte Ausbildung. Außerdem haben sie bereits Sprachkurse besucht und Fachvokabeln gelernt. Vivantes bietet dem Nachwuchs eine Übernahmegarantie.