Zehdenick. In Zehdenick (Oberhavel) ist am Dienstagmorgen ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der B109 tödlich verunglückt. Nach Angaben der Polizeidirektion Nord fuhr ein 65-Jähriger aus Oberhavel gegen 8.00 Uhr aus einer Einfahrt, überfuhr die Mittelinsel und kollidierte mit dem Pkw einer 55-Jährigen. Der Mann ist noch an der Unfallstelle gestorben, die Frau erlitt einen Schock und kam in ein Krankenhaus. Zuvor hatte die Märkische Allgemeine (MAZ) berichtet.

( dpa )