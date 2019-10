Spandauer Wasserballer wollen Sieg beim Cup gegen Hannover

Die Bahnen in einem Schwimmbad sind leer.

Berlin (dpa/bb) – Die Wasserballer von Spandau 04 wollen den ersten Titel der neuen Saison perfekt machen. Am Donnerstag (15.00 Uhr) geht es in der heimischen Schwimmhalle in Berlin-Schöneberg zum 20. Mal um den Supercup. Meister Spandau trifft auf Pokalsieger Waspo Hannover. Sieben Mal spielten beide Teams im Supercup bislang gegeneinander, die Niedersachsen sind mit einer Bilanz von 4:3 leicht im Vorteil. Das achte Duell wird für beide Mannschaften ein erster Härtest für den Fortgang des Spieljahres.