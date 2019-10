Festival of Lights und Berlin leuchtet 2019: Das müssen Sie wissen

Beim Festival of Lights und Berlin leuchtet strahlen zwei Wochen lang Berlins Fassaden. So genießen Sie die Licht-Installationen.

Berlin Light Weeks Festival of Lights in Berlin: Das müssen Sie wissen

Berlin wird zur schillernden Open-Air-Galerie: Im Oktober finden wieder die Berlin Light Weeks statt. Gleich zwei Veranstaltungen sorgen für faszinierenden Lichterzauber an den Fassaden von Häusern, Kirchen und Denkmälern in der Hauptstadt: das "Festival of Lights" und "Berlin leuchtet". Zusammen bilden sie die "Berlin Light Weeks". Hier gibt es alle Infos zu den Licht-Events.

Wann finden das "Festival of Lights" und "Berlin leuchtet" statt?

"Berlin leuchtet" findet vom 9. Oktober bis zum 21. Oktober 2019 statt. Das "Festival of Lights" dauert vom 11. bis zum 20. Oktober 2019.

Am 12. Oktober präsentiert das Festival of Lights außerdem eine "Nacht der offenen Türen". Dann können Sie interessante Orte, Institutionen und Gebäude außerhalb der üblichen Öffnungszeiten erkunden (von 19 bis 24 Uhr).

Wo findet das diesjährige Lichter-Festival statt?

Überall im Stadtgebiet finden Sie die Projektionen. Zu den angestrahlten Gebäuden gehören Berliner Sehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor, der Fernsehturmlichter und der Berliner Dom.

Auch Ministerien, Botschaftsgebäude, Rathäuser, Kirchen, Bahnhöfe, Hausfassaden und Schiffe werden von den Lichtkünstlern spektakulär in Szene gesetzt. Besonders viele Illuminationen erleben Sie am Bebelplatz und am Potsdamer Platz.

Einen Überblick, wo die Illuminationen stattfinden, und eine interaktive Karte finden Sie hier

Um wie viel Uhr leuchten die Licht-Kunstwerke bei den "Berlin Light Weeks"?

Die Installationen sind erst zu sehen, wenn es dunkel wird. Daher leuchten die Kunstwerke täglich von 19 Uhr bis 0 Uhr nachts.

So war das Lichterfestival in den vergangenen Jahren:

Lichterfestival "Berlin leuchtet" am Leipziger Platz gestartet

Was wird geboten bei dem "Festival of Lights 2019" und "Berlin leuchtet 2019"?

Neben der Erleuchtung von Berliner Fassaden finden während der Berlin Light Weeks einige Events statt. Am Fernsehturm wird der Wettbewerb "World Championchip of Projection Mapping" ausgetragen.

Außerdem gibt es verschiedene "LightSeeing"-Touren. Hier erleben Sie die spektakulärsten Illuminationen zu Fuß oder mit verschiedenen Verkehrsmitteln, zum Beispiel mit dem Doppeldecker, der Lichterkutsche, dem Segway, dem Fahrradtaxi oder mit dem Ballon.

Wer steht hinter den Festivals?

Das "Festival of Lights" steht unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller und findet in diesem Jahr zum 15. Mal in Berlin statt. Aus dem Anlass "30 Jahre Mauerfall" trägt es 2019 das Motto "Lights of Freedom". Das Festival wird koordiniert von der Agentur Zander & Partner. "Berlin leuchtet" wird getragen vom gleichnamigen Verein, in dem sich 70 Unternehmen und Privatpersonen engagieren. Der Verein wurde im Januar 2013 gegründet, das Lichtkunstfestival gibt es 2019 zum 7. Mal.

