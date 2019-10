Rocker-Prozess in Berlin: Acht Hells-Angels-Mitglieder müssen lebenslänglich ins Gefängnis

Polizeibeamte untersuchen den Tatort, ein Wettbüro in Reinickendorf, nach dem Mord an Tahir Ö. (Archivbild).

Rocker der Hells Angels hatten 2014 in einem Wettbüro in Berlin-Reinickendorf Tahir Ö. erschossen. Nun fiel im Prozess das Urteil.

Berlin. Knapp fünf Jahre nach Beginn eines Prozesses gegen Rocker der Hells Angels wegen tödlicher Schüsse in einem Berliner Wettbüro ist das Urteil am Dienstag verkündet worden. Acht der zehn angeklagten Männer wurden zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Sieben von ihnen wurden des gemeinschaftlichen Mordes schuldig gesprochen. Ein 35-Jähriger, der als Rockerchef der Hells Angels gilt und die tödlichen Schüsse in einem Wettbüro in Auftrag gegeben haben soll, wurde wegen Anstiftung zum Mord verurteilt. Der Kronzeuge in dem Prozess erhielt eine Haftstrafe von zwölf Jahren, ein zehnter Angeklagter kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

Rockerchef Kadir P. gilt als Auftraggeber des Mordes im Wettbüro

Auf der Anklagebank saß auch der 35 Jahre alte Kadir P., der uneingeschränkte Boss der Berliner Hells Angels. Das Hauptaugenmerk der Ermittler galt in dem Fall vor allem ihm. Der Rockerchef ist so etwas wie der Stachel im Fleisch des Landeskriminalamtes (LKA), er sitzt seit fünf Jahren in U-Haft. Davor gab es kaum ein in der Rockerszene verübtes Verbrechen, mit dem P. nicht in Verbindung gebracht wurde. Aber es gab keinen Beweis gegen ihn. Nun wurde auch er zu lebenslanger Haft verurteilt, weil die Staatsanwaltschaft nach langen intensiven Ermittlungen überzeugt ist, dass er den Auftrag für den Mord an Tahir Ö. gab.

Zuvor hatten die zehn Angeklagten die Möglichkeit zu einem letzten Wort nach Ende der Beweisaufnahme und den Plädoyers. Neun der Männer, darunter der mutmaßliche Schütze, nutzten dies nicht. Damit folgten sie praktisch ihren Verteidigern, die vor zwei Wochen ebenfalls auf ihre Schlussplädoyers verzichtet hatten.

Kronzeuge bereut Mord an Tahir Ö. und hilft bei der Aufklärung

Ein 32 Jahre alter Angeklagter, der bei der Aufklärung des Falls geholfen haben soll, sagte, „die ganze Geschichte tut mir unfassbar leid“. Es hätte so nicht passieren dürfen. Bei dem Mann handelt es sich um den Kronzeugen Kassra Z. Er hatte bereits in der Beweisaufnahme geäußert, der Schmerz der Mutter des Getöteten habe ihn veranlasst, „reinen Tisch“ zu machen.

13 teils vermummte Männer waren am 10. Januar 2014 in das Wettspiel-Café in Berlin-Reinickendorf marschiert. Der Mann an der Spitze hielt eine Pistole in der Hand und feuerte auf das 26 Jahre alte Opfer Tahir Ö. Sechs Kugeln trafen, Ö. starb noch im Café. Der Anschlag vor laufenden Überwachungskameras dauerte gerade einmal 25 Sekunden. Im bislang größten Rocker-Prozess der Hauptstadt hatte die Staatsanwaltschaft für acht der Angeklagten auf lebenslange Freiheitsstrafen plädiert. Im Kern ging es um die Frage, ob die Tat ein geplanter Mord oder eine aus dem Ruder gelaufener „Denkzettel“ war.