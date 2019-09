Sexuelle Übergriffe? Ex-DB-Mitarbeiter weist Vorwürfe zurück

Berlin. Weil er Mitarbeiterinnen sexuell belästigt und angegriffen haben soll, steht ein ehemaliger Vertriebsleiter der Bahntochter DB Netz AG vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Dem 55-Jährigen werden Übergriffe auf vier Frauen zur Last gelegt. Der Mann äußerte sich zu Prozessbeginn am Montag zu einem Fall und wies eine Belästigung zurück. Er und die 48-Jährige hätten sich im November 2016 in seinem Büro "gegenseitig in den Arm genommen". Die Frau sagte hingegen als erste Zeugin, er habe sie zu einem Gespräch über ihre Beförderung in sein Büro gebeten und bedrängt.

Der Angeklagte, der zunächst bei der Deutschen Bahn und dann bei der DB Netz AG tätig war, soll seine Position als Vorgesetzter ausgenutzt und zwischen 2002 und 2016 in Hannover, Frankfurt am Main und Berlin sexuell übergriffig geworden sein. In zwei Fällen habe er sich in die Büros der Geschädigten begeben, die Tür verriegelt und die Frauen angegriffen. In den anderen Fällen habe er die Opfer unter einem Vorwand in sein Büro bestellt, sie dort geküsst und begrapscht.

Der 55-Jährige sagte, im Fall der 48-Jährigen habe er einen "positiven Kontakt" gespürt und sich in die Kollegin verliebt, eine sexuelle Beziehung allerdings nicht gewollt. Als ihm die Frau wenige Tage später vorwarf, er hätte auch andere Kolleginnen "angebaggert", habe ihm das "den Boden unter den Füßen weggezogen".

Der Ex-Bahn-Mitarbeiter will sich zu den drei weiteren Fällen zu einem späteren Zeitpunkt äußern. Das Strafverfahren geht zurück auf Anzeigen der vier Frauen und der DB Netz AG. Dem Mann wurde nach Bekanntwerden der Vorwürfe Ende 2016 fristlos gekündigt. Der Prozess um besonders schwere sexuelle Nötigung, Vergewaltigung und sexuelle Belästigung wird am 2. Oktober fortgesetzt.