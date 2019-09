Sexuelle Übergriffe: Prozess gegen Bahn-Betriebsleiter

Berlin. Bernhard B. hat bei der Deutschen Bahn eine durchaus beachtenswerte Kariere gemacht, mit Führungspositionen in verschiedenen Bereichen. Er soll aber auch auf einem Gebiet aktiv gewesen sein, für das es kein Lob gibt sondern nur Verachtung. Und eine Anklage der Staatsanwaltschaft. Wegen teils massiver sexueller Übergriffe auf Kolleginnen muss sich der 55-Jährige seit Montag vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten.

Vergewaltigung und besonders schwere sexuelle Nötigung lauten die Hauptvorwürfe, der weitere Vorwurf der sexuellen Belästigung wird da fast schon zur Nebensache. Erschwerend kommt in der Anklage der Staatsanwaltschaft hinzu, dass die Taten während des Dienstes begangen wurden und B. dabei seine Position gegenüber den geschädigten Frauen ausgenutzt haben soll.

Lesen Sie auch: Mehrfache Vergewaltigung - Bahn-Beamter vor Gericht

Angeklagter 15 Jahre lang für die Bahn-Tochter Netz AG tätig

Hannover, Frankfurt (Main), Berlin, das waren die Stationen, an denen B. 15 Jahre für die Bahn-Tochter Netz AG tätig war, zuletzt als Betriebsleiter. Es waren zugleich aber auch die Orte, an denen es zu den sexuellen Übergriffen kam. An einem nicht mehr genau bestimmbaren Tag im Jahr 2002 soll B. in Hannover das Büro einer Mitarbeiterin betreten und die Tür verschlossen zu haben, um die Frau dann ohne große Vorreden sofort zu attackieren

Zwei Jahre später soll es in Frankfurt (Main) einen weiteren Vorfall dieser Art gegeben haben. Rein ins Büro, Tür abschließen und los geht´s, so steht es zumindest im Anklagesatz, den die Vertreterin der Staatsanwaltschaft zu Beginn der Hauptverhandlung verlas. Die betroffene Frau war genau wie zuvor ihre Kollegin in Hannover von dem überfallartigen Vorgehen des Angeklagten so perplex, dass sie die sexuellen Handlungen einige Zeit über sich ergehen lassen musste, bevor es ihr gelang, sich zu befreien und aus dem Zimmer zu flüchten.

Opfer waren dem Angeklagten schutzlos ausgeliefert

Die Details der Taten, die die Staatsanwältin schildert, sind widerlich, sie müssen nicht noch öffentlich verbreitet werden. Von „beischlafähnlichen Handlungen“ sprach die Anklagevertreterin, begangen an Frauen, die dem Angeklagten in diesen Momenten schutzlos ausgeliefert waren. Gleiches galt für zwei weitere Fälle, die sich 2006 und 2016 am DB-Standort Berlin zugetragen haben sollen.

Diesmal soll der Angeklagte die Geschädigten nicht aufgesucht, sondern zu sich ins Büro bestellt haben. Einmal ging es dabei um ein Gespräch über die berufliche Zukunft der betroffenen Frau, ein anderes mal um eine Beförderung. Tatsächlich ging es dem Angeklagten zu den jeweiligen Zeitpunkten offenbar um etwas ganz anderes.

Beschuldigter wechselte zurück in früheres Beamtenverhältnis

Als die Vorwürfe bekannt wurden, reagierte die Netz AG mit einer sofortigen fristlosen Kündigung des Angeklagten. Arbeitslos wurde er deshalb allerdings nicht, er wechselte automatisch zurück in sein früheres Beamtenverhältnis bei der Mutterfirma Deutsche Bahn. Inzwischen ist er im Ruhestand, ein Disziplinarverfahren läuft. Wie es damit weitergeht, darüber entscheidet auch und vor allem der Ausgang des am Montag begonnenen Prozesses.

Alle vier betroffenen Frauen werden in dem Prozess um eine Aussage zu den angeklagten Geschehnissen nicht herumkommen. Auch der Angeklagte will sich nach Angaben seines Verteidigers äußern und zu jedem einzelnen Fall seine Sicht der Dinge vortragen. Darüber hinaus plant das Schöffengericht noch die Anhörung weiterer Zeugen.

Das Gericht habe in diesem Prozess ausschließlich über die vier angeklagten Fälle zu entscheiden, teilte der Vorsitzende am Montag mit. Diese Taten könnten aber nur die Spitze eines Eisbergs sein. Die Netz AG hat eigene Untersuchungen angestellt und einen Aufruf gestartet. Dabei sollen sich weitere geschädigte Frauen gemeldet haben. Das die Netz AG damit vor einer Woche an die Öffentlichkeit ging, nannte der Vorsitzende „unglücklich im Zeitpunkt“. Der Prozess wird am 10. Oktober fortgesetzt.