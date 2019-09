Insgesamt erhielten knapp 71.000 Menschen in Berlin „Hilfen zur Erziehung“ – 23 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Erziehungshilfe Immer mehr überforderte Eltern in Berlin

Berlin. Wenn Eltern mit der Erziehung ihrer Kinder und Jugendlichen überfordert sind, haben sie einen Rechtsanspruch auf Unterstützung vom Staat. Im vergangenen Jahr haben rund 31.609 junge Menschen oder Familien in Berlin diese sogenannte „Hilfe zur Erziehung“ neu in Anspruch genommen. Das entspricht einer Steigerung von 23,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2017, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte.

Über 28.183 Hilfen wurden im Laufe des Jahres beendet und mehr als 32. 572 Hilfen bestanden am Jahresende fort. Insgesamt erhielten damit 70.900 Menschen in Berlin Hilfen zur Erziehung, die von öffentlichen und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe erbracht wurden.

In den meisten Fällen reichen Beratungsgespräche

Unter den im Jahr 2018 gewährten Hilfen bildeten Erziehungsberatungen mit 38,4 Prozent den Schwerpunkt. Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen standen mit 16,5 Prozent an zweiter Stelle. Sozialpädagogische Familienhilfe wurde in 12,6 Prozent der Fälle geleistet. Mehr als 6500 Betreuungsfälle im Rahmen der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen wurden zudem erfasst.

Hauptgründe für die Hilfegewährung sind nach Angaben des Statistik-Amtes „eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern“ sowie die Belastung junger Menschen durch familiäre Konflikte.