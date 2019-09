Zahl der Autobrände in Berlin um knapp 50 Prozent gesunken

Berlin. Bei einem Brandanschlag auf Fahrzeuge eines Autohauses in Lichtenberg wurden am frühen Sonnabendmorgen insgesamt neun Autos zum Teil bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte gegen 3.50 Uhr vier Fahrzeuge direkt angezündet, fünf weitere Pkw wurden durch die Flammen ebenfalls stark beschädigt.

Sämtliche Fahrzeuge, ein Alfa Romeo, vier Jeeps, ein Smart, ein Iveco, ein Fiat und ein wegen der starken Beschädigungen nicht mehr erkennbares Auto, stammen von einem Autohaus an der Rhinstraße. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung übernommen.

Negativ-Serie der Brandstiftungen scheint gestoppt

Obwohl die neun zerstörten Autos die Negativ-Bilanz am Ende des Monats noch einmal nach oben treiben, wurden im September deutlich weniger Autos angezündet als noch im Vormonat August. Vor einem Monat brannten 60 Autos und damit genauso viele wie im Juli. Damit steuerte die Hauptstadt auf einen Rekord zu.

Dieser Trend setzte sich im September nicht fort. In diesem Monat waren es bis einschließlich Sonnabend 37 Fahrzeuge, die durch Flammen beschädigt wurden, darunter auch ein Motorrad und ein Wohnanhänger. Die Gesamtzahl der beschädigten Autos in diesem Jahr stieg auf knapp über 400.

Die wenigsten Taten sind politisch motiviert

Nach Angaben einer Pressesprecherin der Polizei bearbeitete die Polizei mit Stichtag Mittwoch, 25. September 249 Fälle von Brandstiftung. Dabei wurden 256 Autos direkt angegriffen beziehungsweise angezündet. Laut Polizeistatistik lagen in den wenigsten Fällen politische Motive für die Brandstiftungen vor. Bei 30 Anschlägen hatten die Täter politische Motive. Dabei haben die Unbekannten 34 Autos direkt angezündet, 32 weitere Fahrzeuge wurden durch die Brandanschläge beschädigt.

Bei den Taten mit politischem Hintergrund übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen. Für die weiteren 217 Fälle haben die Brandkommissariate beim Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. Neben den 217 direkt angezündeten Autos wurden weitere 127 beschädigt. Nach Angaben der Polizei sei es bei zwei Fällen noch unklar, ob der Staatsschutz oder ein Brandkommissariat bei den Ermittlungen federführend sein wird. Bei diesen beiden Brandstiftungen wurden fünf Fahrzeuge direkt angegriffen.

Erfolg für die „Ermittlungsgruppe Nachtwache“

Ein Grund für den Rückgang der Fallzahlen könnte auch die Verhaftung eines Mannes in Hamburg am 6. August sein. Während der Ermittlungen der eigens gegründeten „Ermittlungsgruppe Nachtwache“ gelang es einem Tatverdächtigen, sich nach Hamburg abzusetzen.

Dort wurde er am 6. August bei einer Brandstiftung an einem Pkw auf frischer Tat festgenommen. Der bereits einschlägig verurteilte Tatverdächtige gab später auch drei Brandstiftungen in Berlin zu. Weitere Ermittlungen ergaben, dass diesem Mann insgesamt 31 Taten einer Brandserie zugeordnet werden konnten. Mit diesem Erfolg wurde die Arbeit der „Ermittlungsgruppe Nachtwache“ beim Landeskriminalamt beendet.

Ursache für Carport-Brand in Mahlsdorf noch unklar

Bei einem Brand am vergangenen Donnerstag in Mahlsdorf bemerkten Anwohner des Hornungsweges Flammen an einem Carport. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen der Unterstellplatz, zwei integrierte Schuppen und drei darunter abgestellte Fahrzeuge, ein Wohnmobil und zwei Pkw, in Flammen.

Der Carport brannte vollständig nieder, das Wohnmobil, der Mercedes und der Toyota brannten vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Geklärt werden muss daher auch die Frage, ob der Carport zuerst brannte, oder ob eines der Fahrzeuge zuerst in Brand geraten war.