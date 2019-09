Berliner wollen früher in Rente gehen

Berlin. Die Rente mit 67 hat in Berlin nur wenige Anhänger. Die wenigsten Erwerbstätigen wollen so lange arbeiten. Mehr noch: Knapp die Hälfte der Berliner würde gerne schon deutlich früher in den Ruhestand eintreten. 17 Prozent wünschen sich, schon vor dem 55. Lebensjahr aus der Erwerbsarbeit auszuscheiden, 29 Prozent würden gerne maximal bis 60 Jahre arbeiten. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Berliner Sparkasse über die Altersvorsorge der Berliner und deren Erwartungen an das Leben im Ruhestand. Sie liegt der Berliner Morgenpost exklusiv vor.

Die Vorstellung, länger im Beruf zu bleiben, hat jedoch auch Anhänger unter den 1000 Erwerbstätigen, die die Sparkasse befragen ließ. Fünf Prozent würden gerne bis 67 weitermachen. Zwölf Prozent haben sogar ein Interesse daran, nach ihrem 68. Geburtstag zu arbeiten.

Die Studie zeigt aber auch, dass sich die Wünsche und die Erwartungen deutlich unterscheiden. Zwar würden viele gerne eher aufhören, aber für realistisch halten sie das nicht. Jeweils ein Viertel der Befragten geht davon aus, nicht vor dem 67. Lebensjahr oder sogar erst nach dem 68. Lebensjahr den Job verlassen zu können. Dass sie wirklich schon viel früher den Ruhestand genießen können, glaubt nur eine kleine Minderheit. Nur jeder Sechste hält es für realistisch, schon vor seinem 60. Geburtstag auszusteigen.

Die meisten Berliner Erwerbstätigen verbinden den Ruhestand mit positiven Erwartungen. Sechs von zehn Berlinern freuen sich auf das Rentnerdasein. Unter den Menschen über 50 ist dieses Gefühl mit 73 Prozent noch weiter verbreitet als unter den Jüngeren. Aber auch unter den 18- bis 29-Jährigen freuen sich 56 Prozent schon auf die ferne Rente.

Vor allem Menschen, die finanziell für das Alter vorgesorgt haben, sehen dem Ruhestand entspannt entgegen. Zwei Drittel der Berliner, die keine Einbußen befürchten, freuen sich auf die Zeit nach dem Berufsleben. Aber auch unter denen, die nicht davon ausgehen, genügend Geld zur Seite gelegt zu haben, schaut fast jeder zweite Befragte mit positiven Gefühlen auf das künftige Rentnerdasein. Das liegt auch an den Plänen, die die Berliner für die Zeit danach schmieden. Fast jeder Zweite träumt davon, im Alter zu reisen. Jeder Dritte erwartet, dann mehr mit Familie oder Freunden zu unternehmen.

Jeder vierte Berufstätige spart gar nichts für das Alter

Einem Ruhestand ohne finanzielle Sorgen blickt allerdings weniger als die Hälfte der Befragten entgegen. 45 Prozent sind der Ansicht, genug für die Altersvorsorge getan zu haben. 29 Prozent gehen davon aus, dass sie zu wenig tun. 25 Prozent sind sich nicht sicher.

Immerhin ist der Anteil derjenigen, die von ihrem regelmäßigen Einkommen gar nichts für das Alter zurücklegen, in Berlin gesunken. Bei der Sparkassen-Umfrage von 2017 gaben noch 35 Prozent an, gar nichts zu sparen. 2019 waren es noch 26 Prozent. Diesen Menschen ist laut Umfrage aber in der Mehrheit völlig klar, dass sie nicht genug tun. Andererseits lassen ihnen ihre Einkommensverhältnisse auch kaum eine Wahl. Zwei Drittel der Menschen mit einem Haushaltsnettoeinkommen von unter 1000 Euro sparen gar nichts. Andererseits ist in dieser Gruppe die Sorge wenig verbreitet, im Alter den Lebensstandard nicht halten zu können. Nur 22 Prozent der Einkommensschwachen gehen von weiteren finanziellen Einschränkungen aus. Unter den einkommensstärkeren Gruppen ist diese Angst deutlich weiter verbreitet als bei denen, die ohnehin wenig zu verlieren haben.

Besonders groß ist die Sorge in den mittleren Einkommensgruppen zwischen 1000 und 3000 Euro, wo sich rund 40 Prozent Gedanken um ihren Lebensstandard im Alter machen. Insgesamt erwarten 36 Prozent der Befragten im Ruhestand finanzielle Einbußen. Das sind weniger als in den vergangenen Jahren. Beliebt als Altersvorsorge bei den Berlinern sind die sogenannten Betriebsrenten, die 46 Prozent der Befragten erwarten. Auf Platz zwei folgen mit 31 Prozent individuelle Vorsorgeformen wie Immobilien oder Wertpapiere. Jeweils rund ein Drittel der Erwerbstätigen setzt auf Lebensversicherungen, Riester-Rente, private Rentenversicherungen und Fonds-Sparen. Die Rürup-Rente nehmen nur fünf Prozent der Berliner Erwerbstätigen in Anspruch.