Wetter in Berlin: Warnung vor Sturmböen - Deutsche Bahn stellt Fernverkehr im Norden ein

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Sturmböen am Montag in Berlin. Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr im Norden in Teilen eingestellt.

Wetter in Berlin Warnung vor Sturm - Fernverkehr in Teilen eingestellt

Das Tief Mortimer sorgt am Montag für schwere Sturmböen in Berlin.

sorgt am Montag für schwere in Berlin. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung ausgegeben, zeitweise sind orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 115 km/h möglich.

ausgegeben, zeitweise sind mit Windgeschwindigkeiten bis zu 115 km/h möglich. Die Deutsche Bahn hat Teile des Fernverkehrs im Norden Deutschlands eingestellt. Betroffen sind auch die Verbindungen Hamburg - Berlin und Hannover - Wolfsburg - Berlin.

im Norden Deutschlands eingestellt. Betroffen sind auch die Verbindungen Hamburg - Berlin und Hannover - Wolfsburg - Berlin. Bei der Berliner S-Bahn kam es zunächst zu keinen witterungsbedingten Problemen, die Berliner Feuerwehr musste zunächst nicht ausrücken. Auch an den Berliner Flughäfen läuft zurzeit alles nach Plan.

kam es zunächst zu keinen witterungsbedingten Problemen, die musste zunächst nicht ausrücken. Auch an den Berliner Flughäfen läuft zurzeit alles nach Plan. Zoo und Tierpark bleiben am Montag geschlossen, der Bezirk Mitte warnt vor dem Betreten von Grünanlagen.

Berlin. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Warnung vor schweren Sturmböen in Berlin ausgegeben. Die Warnung gilt für den Zeitraum zwischen 8 und 15 Uhr. Laut DWD treten Windgeschwindigkeiten zwischen 85 und 100 km/h auf.

Weiter schreiben die Meteorologen: "In Schauernähe muss mit orkanartigen Böen bis 110 km/h (31m/s, 60kn, Bft 11) gerechnet werden." Diese Orkanböen würden kurzzeitig in einem Zeitraum von ein bis zwei Stunden auftreten.

Laut DWD bestehe die Gefahr, dass vereinzelt Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Der Wetterdienst empfiehlt: "Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände."

Die Berliner Feuerwehr musste am Vormittag zunächst zu keinen witterungsbedingten Einsätzen ausrücken, wie ein Feuerwehrsprecher auf Nachfrage sagte.

Sturmschäden am Montagmorgen: Äste liegen auf Straßen und Bürgersteigen wie hier in der Lichterfelder Curtiusstraße.

Deutsche Bahn stellt Fernverkehr im Norden weitgehend ein

Wegen des Sturmtiefs ist der Verkehr bei der Deutschen Bahn am Montagmorgen in ganz Deutschland eingeschränkt. Am Morgen wurde der Fernverkehr in Norddeutschland in Teilen eingestellt, einige Strecken wurden kurz darauf wieder freigegeben. Aktuell betroffen von den Sperrungen sind diese Strecken:

Hamburg - Berlin (geplante Störungsbehebung: 11 Uhr)

Hannover - Wolfsburg - Berlin (geplante Störungsbehebung: 11 Uhr)

Bremen - Hannover (geplante Störungsbehebung: 11 Uhr)

Die Deutsche Bahn teilte mit: „Züge des Fernverkehrs werden zurückgehalten.“ Im Regionalverkehr gab es zunächst keine größeren Behinderungen. Bei der Berliner S-Bahn lief alles nach Fahrplan. Zwar sei es in Berlin noch ruhig, man sei aber vorbereitet. "Wir kontrollieren stetig das Wetter. Wenn abzusehen ist, dass der Sturm auch nach Berlin zieht, lassen wir die Züge in den Bahnhöfen stehen. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme", sagte der Sprecher.

An den Berliner Flughäfen in Tegel (TXL) und Schönefeld (SXF) gab es am Vormittag zunächst keine Probleme. Bei Twitter hieß es, Passagiere sollten das stürmische Wetter beachten.

++ Wetter-Update ++ Bitte beachtet, dass es heute in Berlin und Brandenburg sehr stürmisch werden kann. #berlinairport #Sturm 🌬️ — Berlin Airport Service (@berlinairport) September 30, 2019

Sturm über Deutschland - So verlagert sich das Starkwindfeld

Die #Windentwicklung der kommenden Stunden (Modell ICON-EU, Modelllauf von 00 UTC) vorhersagt. Über die Osthälfte Deutschlands verlagert sich das #Starkwindfeld recht rasch hinweg, lokal können aber Böen bis zur Stärke Bft 11 (orkanartige Böen. um 110 km/h) auftreten./V pic.twitter.com/CuBQZpNEIc — DWD (@DWD_presse) September 30, 2019

Sturm in Berlin: Baum stürzt auf Auto in Schulzendorf

Auf dem ehemaligen Kasernengelände im Reinickendorfer Ortsteil Schulzendorf stürzte am Vormittag ein Baum auf ein Auto, in dem sich eine Person befand. Sie blieb unverletzt. Auf dem Gelände hat auch die Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst Akademie (BFRA) ihren Sitz.

In Berlin-Schulzendorf stürzte am Vormittag ein Baum auf ein Auto.

Bezirk Mitte warnt vor dem Betreten von Grünanlage - Zoo und Tierpark geschlossen

Das Straßen- und Grünflächenamt Mitte warnt am Montagvormittag ausdrücklich und dringend vor dem Betreten der öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen.

"Aufgrund der sehr langanhaltenden Trockenheit der vergangenen beiden Jahre sind die Bäume sehr geschwächt; zudem sind sie besonders gefährdet, da sie noch voll belaubt sind. Auch aus der Erfahrung mit Sturm Xavier im Jahr 2017 wird vor dem Betreten der Grünanlagen gewarnt. Es kann zum Umsturz ganzer Bäume und Abbruch von Starkästen kommen", schreibt das Bezirksamt.

Der Berliner Zoo und der Tierpark bleiben am Montag aufgrund des Unwetters geschlossen, hieß es beim Kurznachrichtendienst Twitter.

!Achtung!

Zoo und Tierpark bleiben heute vorsorglich aufgrund des angekündigten Unwetters geschlossen. Das Aquarium hat wie gewohnt von 9 bis 18 Uhr geöffnet. pic.twitter.com/Lq7XsT5a21 — Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) September 30, 2019

Wetter in Berlin: Sturmtief Mortimer sorgt für regnerisches und windiges Wetter

Grund für das Wetter ist ein kleinräumiges, aber kräftiges Tief über Dänemark, das bis zum Abend ins Baltikum zieht. Sein Sturmfeld beeinflusst vor allem den Norden und Nordosten Deutschlands. Aber auch in der Region Berlin und Brandenburg ist es deutlich zu spüren.

Wie die Wetterexperten berichten, soll am Vormittag der Wind rasch und deutlich zunehmen. Bis in die Vormittagsstunden werden für die Region Berlin und Brandenburg einzelne Gewitter erwartet. Im Norden prognostizieren sie vereinzelt Starkregen mit Mengen zwischen 15 und 30 Litern pro Quadratmeter in sechs Stunden. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um 17 Grad.

Am Nachmittag nimmt der Wind dann allmählich ab. In der Nacht soll sich das Wetter deutlich beruhigen. Die Wolken lockern sich auf, verdichten sich allerdings später erneut und es kommt in der zweiten Nachthälfte zu Regen bei Tiefstwerten zwischen 12 und 7 Grad. Auch in den nächsten Tagen gestalte der Tiefdruckeinfluss das Wetter unbeständig, heißt es.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

Auch zum Start in den Oktober dichte Wolken in Berlin und Brandenburg

Am Dienstag, zum Start in den Oktober, hängen laut DWD weiter dichte Wolken über großen Teilen Deutschlands. Auch in Berlin und Brandenburg bleibt es demnach bedeckt und regnerisch. Am Nachmittag kommt es zu teils schauerartig verstärkten Niederschlägen und vereinzelten Gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad im Norden und 20 Grad im Süden Brandenburgs. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest.

Für Mittwoch prognostizieren die Experten einen Wechsel von Wolken und heiteren Abschnitten. Im Süden herrscht zunächst dichte Bewölkung und etwas Regen, der zum Nachmittag abzieht. Es weht ein mäßiger Wind aus Südwest und kommt zu einzelnen Windböen bei Temperaturen bis maximal 14 Grad.

Am Donnerstag beherrschen laut DWD weiterhin Wolken das Wetterbild bei Höchsttemperaturen um 14 Grad und schwachem bis mäßigem West- bis Nordwestwind.