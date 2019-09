Wetter in Berlin Herbstlich und windig: In Berlin drohen sogar Sturmböen

Berlin. Der Herbst zeigt sich in Berlin in den kommenden Tagen von seiner ungemütlichen Seite. Es wird regnerisch, grau und windig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Auch der Wind wehe zunächst weiter kräftig. Der Straßen- und Bahnverkehr könne durch umstürzende Bäume beeinträchtigt werden, hieß es in der Mitteilung.

Für Berlin und Brandenburg schreibt der DWD: "Sturmtief Mortimer sorgt am Sonntag und am Montag für regnerisches und windiges Wetter. Mit einer Südwestströmung wird mäßig-warme Meeresluft herangeführt."

Ab Sonntagnachmittag gibt es demnach in den südlichen Landesteilen einzelne Windböen um 55 km/h (Bft 7) aus Südwest.

Ab der Nacht zu Montag werde der Wind insgesamt deutlich stärker. "Am Montagmorgen und -vormittag verbreitet aufkommende Sturmböen um 85 km/h (Bft 9), örtlich schwere Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10) aus West. Erst gegen Abend allmähliche Windabnahme", warnt der DWD.

Gewitter in der Nacht zu Montag

In der Nacht zum Montag bis Montagmittag gebe es zudem bereits einzelne Gewitter. "In Gewitternähe örtlich stark begrenzt orkanartige Böen bis 110 km/h (Bft 11) nicht ausgeschlossen", heißt es weiter. Die Temperaturen erreichten zwischen 14 bis 19 Grad.

Auch zum Start in den Oktober dichte Wolken

Tags darauf, zum Start in den Oktober, hängen laut DWD weiter dichte Wolken über großen Teilen Deutschlands. Fast überall soll es demnach viel regnen - einzig südlich der Donau kann es morgens noch sonnig sein. Es wird 13 bis 20 Grad, südlich des Mains bis zu 24 Grad mild. Am Mittwoch zeigt sich den Meteorologen zufolge ein ähnlich graues Bild - besonders im Norden soll es dann aber etwas weniger regnen.