Alba schlägt Würzburg und steht im Pokal-Viertelfinale

Berlin. Basketball-Bundesligist Alba Berlin ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Am Samstagabend siegten die Berliner im Pokal-Achtelfinale gegen s.Oliver Würzburg mit 92:81 (49:47). Damit steht der Vorjahres-Finalist im Viertelfinale. Beste Berliner Werfer vor 7233 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle waren Marcus Eriksson mit 19 und Niels Giffey mit 17 Punkten.

Trainer Aito Garcia Reneses musste auf Spielmacher Peyton Siva (Wadenprobleme) und Center Johannes Thiemann (Leistenprobleme) verzichten. Die Gäste gingen gleich mit 3:0 in Führung, es sollte allerdings ihre einzige in der Partie bleiben. Danach übernahm Alba zunächst das Kommando und zog auf 17:10 davon. Doch die Gäste blieben dran.

Die Gastgeber hatten Probleme in der Defensive. Zu viele Abpraller und Rebounds landeten bei Würzburg, sodass sie immer wieder zweite Chancen bekamen. Nach knapp 13 Minuten glichen sie zum 27:27 aus. Alba zog zwar wieder davon (41:33), aber auch dieses Mal ließen sich die Gäste nicht abschütteln und kamen bis zur Pause wieder heran.

Gleich nach dem Seitenwechsel zogen die Berliner mit einem 9:0-Lauf erneut etwas davon (58:47). Aber auch das brachte Würzburg nicht aus der Ruhe. Alba war zwar stets in Führung, aber nur knapp. So blieb die Partie bis in die Schlussphase eng. Erst als Jonas Mattisseck zweieinhalb Minuten vor Ende mit einem Drei-Punkt-Wurf zum 83:71 traf, war die Partie vorzeitig entschieden.