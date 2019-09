Schwere Zeiten für den ADAC? Das sagt der Berliner Chef

Berlin. Kaum haben wir uns auf den Weg gemacht, sehen wir zwei Männer, die fluchend dabei sind, in einer schmalen Parkbucht an der Wilmersdorfer Prinzregentenstraße neue Räder auf einen Smart zu montieren. Der steht, seines Rollwerks beraubt, aufgebockt auf roten Ziegelsteinen.

„Die vier Reifen samt Felgen wurden in der letzten Nacht gestohlen. Das kostet uns nicht nur viel Geld, jetzt auch viel Schweiß, die neuen Räder in dieser Enge einzubauen“, klagt einer der beiden, als wir kopfschüttelnd ob des dreisten Raubzugs reagieren. Hätte der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) auch in diesem Fall zur Hilfe gerufen werden können? Das frage ich Manfred Voit.

Er ist Vorsitzender des ADAC Berlin-Brandenburg. Mit ihm habe ich mich im Volkspark Wilmersdorf verabredet, den die Prinzregentenstraße quert. „Den Diebstahl hätten wir nicht verhindern können. Aber wäre der Autobesitzer ADAC-Mitglied, hätten wir seinen Smart kostenlos in die Werkstatt gebracht, und dort hätten die Reifen mühelos montiert werden können.“ Hilfe bei solchen und vielen anderen Pannen ist unverändert das Kerngeschäft des ADAC. Allein in Berlin und Brandenburg vertrauen darauf 1,37 Millionen Mitglieder.

Er zog nach Berlin, um dem Stammtisch zu entgehen

Seit neun Jahren ist Manfred Voit ihr Vorsitzender. Ein Ehrenamt. Er kann es sich zeitlich leisten, seit er sich wohlüberlegt von seinem Direktorenposten bei der mittlerweile in die Deutsche Bank aufgegangenen Berliner Bank zurückgezogen hat. „Ich habe damals gespürt, dass das stark individuelle Private Banking in der Berliner Bank in den Strukturen einer Großbank sehr schwierig wird. Das hat es mir leichter gemacht, mit 60 aufzuhören. Mein Ausspruch damals: Was man mit 60 nicht erreicht, schafft man bis 65 auch nicht mehr...“

Das rollende „r“ in der Aussprache verrät ihn als Franken. Er ist in Selb im Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge geboren, einst blühendes Porzellan-Land. Auch in seiner Familie finden sich Eigentümer einer einstigen Porzellanmanufaktur. Sie lieferte in den 20er-Jahren regelmäßig ein Tafelservice aus „Heinrich-Porzellan“ an den Vatikan in Rom. Manfred Voit hatte anderes im Sinn. Er studierte Finanzwirtschaft und Bankwesen. So kam er 1975 nach Berlin. „Vier Freunde studierten schon in München und hatten einen Stammtisch im Augustiner. Das könnte mein Studium gefährden, fürchtete ich, und entschied mich für das Studium im Ausland. Angesichts der Transitstrecken galt Berlin damals für Bayern als Ausland. So fing ich mutterseelenallein an der FU an.“

Eigentlich wollte er nach dem Examen zurück nach Bayern. Doch wie so viele Berliner auf Zeit ließ auch ihn die Stadt nicht mehr los. Aus dem Jobben in den Semesterferien bei der Berliner Bank entwickelte sich am Ende des Studiums das Angebot, in der Börsenabteilung anzufangen, Schwerpunkt Kapitalmarkt und Aktienempfehlung. Der Start einer Karriere bis zum Direktor Private Banking, das Geschäft mit den gut betuchten Kunden der Berliner Bank.

ADAC-Mitglied seit 1969, begann sein Aufstieg im Regionalclub Berlin-Brandenburg 1998, als ihn der damalige Vorsitzende bat, seine Bankerfahrung für den Verein nützlich als Rechnungsprüfer einzubringen. Waren seine beiden Vorgänger (Dr. Wolf Wegener und Walter Müller) an der Spitze des Vereins nicht frei von Eitelkeiten und hatten bestimmende Dominanz, ist der Franke Voit mehr ein Teamplayer der ruhigen, ausgleichenden Art. Er hat nach der „Gelbe-Engel-Affäre“, in der 2014 schwer manipulierte Teilnehmerzahlen bei Wahlen zum „Lieblingsauto der Deutschen“ in der Clubzeitschrift „Motorwelt“ in der Münchener ADAC-Zentrale aufgedeckt wurden (was zu einem schweren Vertrauensverlust führte), wieder Ruhe und neues Vertrauen auch in den Regionalclub Berlin-Brandenburg gebracht.

Dabei kam dem drahtigen Endsechziger mit dem grauen Stoppelhaarschnitt seine öffentliche Zurückhaltung und intern eine sorgsame Wortwahl mit integrierender Wirkung zu gute. Die Mitgliederzahl hat eine neue Rekordhöhe erreicht, im vergangenen Jahr wurde Manfred Voit mit 96,3 Prozent im Amt bestätigt. „Ich hatte aber auch keinen Gegenkandidaten,“ kommentiert er auf seine bescheidene Art.

Für den Spaziergang bei angenehm spätsommerlichen Temperaturen und mildem Sonnenschein hat er den Volkspark Wilmersdorf gewählt, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft er auch wohnt. Die Grünanlage geht gen Osten in den Schöneberger Rudolf-Wilde-Park über und erstreckt sich insgesamt über eine Länge von zweieinhalb Kilometern bei einer Breite von nur etwa 150 Metern. Eine gegen Ende der Eiszeit geformte Rinne, die Anfang des 20. Jahrhunderts zum innerstädtischen Grünzug entwickelt wurde.

Gerade bestaunen wir in der Ferne den im Sonnenlicht glänzenden goldenen Hirsch, das Wappentier Schönebergs, auf seiner 8,80 Meter hohen Säule, als wir von einem dunklen, vollen Glockenklang überrascht werden. Kurzes Innehalten, dann haben wir begriffen: die Freiheitsglocke im Turm des Schöneberger Rathauses. Sie ertönt täglich Punkt 12 Uhr und mahnt an das kostbare Gut der Freiheit.

Das Auto steht derzeit am Pranger

Genug des Allgemeinen, hin zum Konkreten. Darüber reden wir in dem kleinen gemütlichen Restaurant „Pusteblume“ gegenüber dem früheren Rias-Gebäude, aus dem heute der Deutschlandfunk Kultur sendet. Das Auto schlechthin steht derzeit am Pranger. Teile der Öffentlichkeit schmähen es generell als „Dreckschleuder“, der Berliner Senat, voran Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne), möchte Autos am liebsten ganz, zumindest aber aus der Innenstadt verdrängen. Schwere Zeiten auch für den ADAC?

Manfred Voit legt sogleich Wert auf die Feststellung, dass der ADAC keineswegs allein ein Automobilclub sei. „Das sind wir auch. Aber in erster Linie sind wir ein Mobilitätsdienstleister mit sehr vielen Facetten. Von der Pannenhilfe – unverändert unser Kerngeschäft und wichtigster Grund, Mitglied bei uns zu sein – über Versicherungen bis zur Luftrettung. Wir setzen uns ein für eine Mobilität, die zugleich sicher, bedürfnisgerecht, bezahlbar und umweltfreundlich ist. Ziel muss ein intelligentes Miteinander aller Mobilitätsangebote sein; von einem leistungsstarken öffentlichen Personennahverkehr über attraktive Bedingungen für Fuß- und Radverkehr bis hin zum motorisierten Individualverkehr.“

Dieses Miteinander werde im Berliner Mobilitätsgesetz leider missachtet, kritisiert der ADAC-Vorsitzende. „Das Auto kommt darin gar nicht vor. Nach der einst autogerechten Stadt sollten wir nicht den Fehler machen, Berlin einseitig in eine fahrradgerechte Stadt zu verwandeln.“ Auch der ADAC sehe die Notwendigkeit, die Fahrradinfrastruktur in der Stadt deutlich zu verbessern. Auch der öffentliche Nahverkehr müsste deutlich attraktiver werden, wenn Autofahrer zum Umsteigen bewegt werden sollen. „Aber die politische Debatte darf nicht ignorieren, dass viele Menschen auf das Auto angewiesen bleiben. Das gilt für den Lieferverkehr wie für Pendler und Menschen, die körperlich oder altersbedingt keine längeren Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen können.“

Die Stadt London sieht er nicht als Vorbild an

Dann zitiert er aus einer Umfrage unter den Berliner Mitgliedern, die seine Thesen stützen: 75 Prozent der Berufspendler würden Alternativen zum Auto nutzen, wäre der ÖPNV attraktiver und gäbe es mehr Park-and-Ride-Parkplätze. „Die S-Bahn selbst musste zugeben, dass vor 2021 keine Kapazitätserhöhungen bezüglich Takt und Beförderung möglich seien. Das ist das Dilemma. Bei der BVG ist es nicht viel besser.“

Gleich zum nächsten Schreckgespenst, das die Verkehrssenatorin in petto hat: die City-Maut. Und wieder eine klare Ansage: „Wir lehnen sie entschieden ab, weil Autofahrer ihre Straßen durch hohe Steuerbeiträge bereits voll bezahlt haben. Sie belastet zudem Menschen mit niedrigem Einkommen und führt zu mehr Verkehr in den Außenbezirken und im Umland.“ Auch der oft zitierte Verweis auf die Maut in der Londoner City könne nicht überzeugen. „Im Hinblick auf das gesamte Stadtgebiet konnten dort keine nennenswerten positiven Auswirkungen auf die Verkehrs- und Umweltsituation erzielt werden.“

Ältere Mitglieder könnten angesichts der Kampfansage gegen das Auto meinen, der ADAC sei auch nicht mehr das, was er mal war. Der Club stand einst für Attacke. Als erfolgreichste gilt die Kampagne „Freie Fahrt für freie Bürger“. Das war 1974, als ein generelles Tempolimit auf Autobahnen eingeführt werden sollte. Darauf und auf die Reaktion auf die Verkehrspolitik des Senats angesprochen, hat Manfred Voit nur noch ein mildes Lächeln übrig. „Die Zeiten haben sich geändert. Und nach dem schon erwähnten Vertrauensverlust wegen der Gelben-Engel-Affäre hat sich die Strategie des ADAC notgedrungen und auch aus gewonnener Einsicht verändert. Der Club hat sich neue Strukturen gegeben, ist transparenter, auch weniger kämpferisch geworden, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Wir sind jetzt auf einem guten, anderen Weg.“

"Wir werden vom Senat akzeptiert und gehört"

Dennoch: Sollte der ADAC mit 1,3 Millionen Mitgliedern dieses Gewicht in der strittigen verkehrspolitischen Debatte nicht doch ein bisschen stärker einbringen? „Wie schon gesagt, die Zeiten sind heute andere. Wir werden vom Senat akzeptiert und gehört. Wir können kompetente Empfehlungen geben. Aber die Entscheidungen trifft die Politik.“ Es gibt noch den anderen, wohl ausschlaggebenden Punkt: Die Mehrheit der ADAC-Mitglieder ist beigetreten, weil sie sich absichern wollen für den Fall, dass sie – wo auch immer – mit ihrem Auto eine Panne haben. Manfred Voit nickt ob der Einschätzung, dass die meisten Mitglieder Hilfe und Service erwarten, nicht politischen Aktionismus.

Muss natürlich noch die Frage gestellt werden, was für ein Auto der ADAC-Vorsitzende fährt. „Einen Youngtimer.“ Einen was? „Ein Youngtimer als Vorstufe zum Oldtimer ist ein mehr als 20 Jahre altes Auto. Ich habe ein BMW Z3 Cabrio, mausgrau.“ Und wann ein E-Auto? „Wenn es preiswerter wird, eine größere Reichweite hat und es mehr Ladestationen gibt.“ Und langfristig, welche Chancen räumt er dem E-Auto ein? „Wir als ADAC warnen davor, einseitig auf eine Antriebsart zu setzen. Auch der Verbrennungsmotor hat noch technisches Verbesserungspotential, das mittelfristig durch den Einsatz von synthetischen Kraftstoffen verstärkt werden kann. Das Schlechtreden des Verbrennungsmotors muss ein Ende haben. Er wird uns noch länger begleiten, als vielerorts vorausgesagt.“

Dass alte Autos, wenn sie denn älter als 30 Jahre sind und damit zu Oldtimern werden, noch immer eine große Faszination ausüben, davon künden beliebte und bestaunte Oldtimer-Rallyes, spektakuläre Sammlungen oder Landpartien, wie sie auch der ADAC Berlin-Brandenburg organisiert. „Das macht nicht nur Spaß. Der Umgang mit Oldtimern ist auch ein Beitrag zum Erhalt eines technischen Kulturguts. Bei unseren Veranstaltungen wollen wir deshalb eine möglichst breite Palette an Fahrzeugen präsentieren. Nicht nur Mercedes und Porsche, auch Trabant und Wartburg. Mancher Oldtimer ist sogar eine richtige Kapitalanlage.“

Da staunt der Autor und fragt sogleich nach Preisen: „Das kann schon eine halbe Million Euro, auch locker deutlich mehr sein. Dabei dürfte es nicht allzu schwer sein, die Partnerin davon zu überzeugen, dass eine Spazierfahrt ins Grüne in einem solchen Mobil mehr Freude macht als Goldbarren im Safe der Bank zu betrachten.“ Als wir nach fast zwei Stunden wieder an den beiden Schraubern vorbeikommen, rackern die sich auf engstem Parkraum noch immer mit der Wiederbereifung des Smarts ab.

Zur Person

Familie: Manfred Voit wurde am 22. Februar 1951 in Selb, Franken, geboren. Nach dem Tod seiner ersten Frau ist er in zweiter Ehe verheiratet. Aus der ersten Ehe hat er einen erwachsenen Sohn. Er wohnt in Wilmersdorf.

Karriere: Nach dem Abitur ab 1975 Studium der Finanzwirtschaft an der Freie Universität Berlin, Abschluss Diplom-Kaufmann. 1979 Start bei der Berliner Bank in der Börsenabteilung, Aufbau der Vermögensverwaltung. 1990 Gesamtprokura, sechs Jahre später Direktor der Abteilungen VIP-Center (Akquisition und Beratung vermögender Privatkunden) und Portfolio Management. Von 1999 bis zu seinem Ausscheiden 2012 Direktor Private Banking der Berliner Bank.

ADAC: Gegründet 1903 in Stuttgart als Deutsche Motorradfahrer- Vereinigung, seit 1911 Allgemeiner Deutscher Automobilclub. Manfred Voit ist seit 1969 Mitglied, in Berlin ehrenamtlich tätig seit 1998: Rechnungsprüfer, von 2002 bis 2011 Schatzmeister, seit 2011 Vorsitzender des ADAC Berlin-Brandenburg. Dem Vorstand gehören weitere sieben Mitglieder an. Innerhalb des Gesamt-ADAC ist Voit Mitglied des Verwaltungsrats und der Finanzkommission.

Spaziergang: Von der Prinzregentenstraße durch den Volkspark Wilmersdorf, zwischendurch Einkehr in der „Pusteblume“ gegenüber dem früheren Rias-Gebäude.