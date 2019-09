So soll Berlins Ausländerbehörde umgebaut werden

Berlin macht ernst. Die Ausländerbehörde soll zu einem Landesamt für Einwanderung umgebaut werden. So hat es das Abgeordnetenhaus vergangene Woche beschlossen. Der Chef der Behörde, Engelhard Mazanke, empfängt in seinem Büro am Friedrich-Krause-Ufer. Über dem Tisch hängt eine riesige Weltkarte.

Berliner Morgenpost: Herr Mazanke, die Ausländerbehörde soll jetzt aus dem Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten herausgelöst und ein eigenes Landeseinwanderungsamt werden. Was ändert sich dadurch?

Engelhard Mazanke: Das ist zunächst ein Signal, auch an die Menschen die zu uns kommen. Wir werden die erste Ausländerbehörde sein, die sich Einwanderungsamt nennt. Wir sind die größte Behörde dieser Art in Deutschland. Wir verantworten zwölf Prozent aller aufenthaltsrechtlichen Bescheide. Das zeigt, wie beliebt Berlin im europäischen Kontext und darüber hinaus ist. Diese Stadt wächst durch Einwanderung. Wir wollen nicht nur das Türschild verändern, sondern besseren Service bieten, kundenorientierter und schneller werden. Wir werden mehr mit Englisch arbeiten. Und hoffentlich wird es dann ein Mehr an Einwanderung geben.

Bringt die jetzige Struktur Einschränkungen für Ihre Arbeit?

Wir haben derzeit 430 Vollzeitstellen mit 450 Mitarbeitern. Zweimal im Jahr verändern sich wesentliche rechtliche Grundlagen. Das jetzige Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten ist auch zuständig für Führerscheine, Kraftfahrzeugwesen und die Entschädigung für Opfer des Nazi-Regimes. Mit einer Organisation, die nur auf die Bedürfnisse der Einwanderungsbehörde zugeschnitten ist, werden wir effizienter. Wir sind ja heute schon so groß wie das Landesverwaltungsamt oder das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten.

Wie viele Mitarbeiter bekommen Sie hinzu?

Es werden wohl rund 70 neue Stellen werden. 50 davon sind aber schon aufgezehrt durch ein Plus bei der Einwanderung. Wir bekommen jedes Jahr zehn bis zwölf Prozent mehr Kunden. Zudem haben wir mehr gesetzliche Vorgaben. Wenn der Brexit kommt, sind auf einmal 11.000 Briten in der Stadt, die Kunden der Ausländerbehörde werden, was sie als Europäer nicht waren.

Was wollen Sie konkret anders machen?

Uns schwebt ein modernes Beschwerdemanagement vor. Wenn Profis Beschwerden dahin auswerten, wo Verbesserungspotenzial besteht, können wir uns als Organisation weiterentwickeln. Bisher mache ich das mit meinen Referatsleiterinnen. Wir wollen immer besser werden, zum Beispiel mit einer eigenen Rechts- und Verfahrensberatung. Bisher beraten Verbände wie der Türkische Bund und andere in der Ausländerbehörde. Jetzt sollen dort auch unsere Mitarbeiter intensiver beraten, damit sich der Aufenthaltsstatus verbessert.

Was machen die anders?

Ein Sachbearbeiter hat 30 Minuten Zeit pro Kunde. Wenn jemand eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, die Niederlassungserlaubnis, möchte, ihm aber für das geforderte Einkommen 50 Euro fehlen, dann würde eine gute Beratung der Person empfehlen, etwa durch eine Nebentätigkeit oder Verhandlungen mit dem Arbeitgeber diese Lücke zu schließen. Dann könnte es in anderthalb Jahren mit der Aufenthaltserlaubnis klappen. Für eine solche Beratung fehlt oft die Zeit. Der Vorteil gegenüber anderen Beratungsstellen liegt darin, dass der Mitarbeiter sofort die Akte mit allen Details zur Hand hat.

Weisen Sie denn die meisten Leute ab?

Nein. Wir sind eine Erteilungsbehörde. Wir haben 2018 knapp 150.000 positive Entscheidungen getroffen, selbst wenn manche Bescheide vielleicht nur eine gewisse Zeit gelten. Dagegen haben wir 3616 versagende Bescheide gemacht.

Das heißt, diese Menschen hätten kein Aufenthaltsrecht mehr…

Überwiegend haben diese Bescheide eine Ausreisepflicht zur Folge. Ausweisungen etwa wegen schwerer Straftaten hatten wir 757 im Jahr 2018, die kommen noch hinzu. Aber die Relation zeigt doch, dass wir ein Einwanderungsland sind. Das Land Berlin sagt viel häufiger Ja als Nein. In der Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden, wir hätten hier ganz viele Ausreisepflichtige und ganz viele Menschen mit einem prekären Aufenthaltsstatus. Das ist aber nicht so. Die meisten Zuwanderer verhalten sich rechtstreu und werden auch integriert.

Welches ist der Hauptgrund für Menschen, nach Deutschland oder Berlin zu kommen?

Das ist mit Abstand der Familiennachzug. Danach folgen Studium, Ausbildung, Beschäftigung. Erst auf Platz drei kommen humanitäre Gründe. Das ist wegen der hohen Flüchtlingszahlen 2015/16 in Vergessenheit geraten. Gerade in Berlin ist der Trend eindeutig. 2010 hatten von 3,25 Millionen Einwohnern drei Millionen einen deutschen Pass. Im Sommer 2018 hatten wir 3,7 Millionen Einwohner und immer noch drei Millionen mit deutschem Pass. Im Saldo wächst die Stadt also durch Einwanderung, auch aus Europa. Unsere Stadt wird immer vielfältiger. Inzwischen haben wir 37.000 Menschen aus Syrien.

Gehen die nicht wieder zurück?

So schnell sicher nicht. Von den Flüchtlingen aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg sind ungefähr die Hälfte in Deutschland und Berlin geblieben. Das ist normal. Die Leute heiraten, kriegen Kinder. Das wird diese Stadt verändern. Der Bürgermeister von Rotterdam ist gebürtiger Marokkaner. Der Bürgermeister von London stammt aus Pakistan. Ich halte es nicht für abwegig, dass in 20 Jahren eine gebürtige Syrerin Bürgermeisterin von Berlin wird.

Rot-Rot-Grün hat die Losung ausgegeben, alle Spielräume des Bundesrechts für eine tolerante Einwanderungspolitik zu nutzen. Wie geschieht das praktisch?

Das Aufenthaltsrecht gehört zu den komplexesten Rechtsmaterien, das ist so ähnlich wie das Steuerrecht. Es gibt mehr als 130 verschiedene Aufenthaltszwecke. Dazu kommen diverse Rechtsverordnungen. Zudem wird das alle sechs Monate geändert. Das führt dazu, dass wir immer Spielräume haben. Wenn das nicht so wäre, bräuchte man keine Gerichte, die irgendwann über die neuen Regeln urteilen. Bis zu dieser Festlegung können Behörden das Gesetz unterschiedlich interpretieren. Deswegen haben wir inzwischen 800 Seiten Ausführungsvorschriften. Damit setzt sich jetzt eine Kommission auseinander, um weitere Spielräume auszuloten. Ich nehme aber für unsere Behörde in Anspruch, das Ausländerrecht schon heute sehr einwanderungsfreundlich auszulegen.

Was sagt es über unser Einwanderungsklima, wenn wir das Aufenthaltsrecht so kompliziert gestalten wie das Steuerrecht?

Wir neigen in Deutschland dazu, Dinge durch Gesetze, Verordnungen und Verfahrenshinweise durchregulieren zu wollen. In anderen Staaten ist die Vorstellung viel ausgeprägter, dass die staatliche Steuerung durch Gesetze Grenzen hat. Aber die deutsche Rechtstradition ist Hunderte von Jahren alt. Wir haben ein sehr kompliziertes Aufenthaltsrecht. Die Aufgabe einer Ausländerbehörde ist es, das Gesetz herunterzubrechen und Verfahrensgerechtigkeit herzustellen. Wir müssen die Mitarbeiter in die Lage versetzen, Gleiches auch gleich zu entscheiden. Die Kunden sollten verstehen, warum wir bestimmte Entscheidungen treffen und was sie ändern können, damit sich das ändert. Gelingt das nicht, sind wir keine gute Verwaltung.

Sehen Sie Chancen, etwa für abgelehnte Flüchtlinge, die hier einen Job haben, ein Bleiberecht zu erwirken?

Drei wesentliche Gesetzesänderungen treten demnächst in Kraft oder sind gerade in Kraft getreten. Das Geordnete-Rückkehr-Gesetz, das Ausbildungs- und Beschäftigungs-Duldungsgesetz und das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Diese Gesetze bilden in der Gesamtschau einen Kompromiss ab. Die eine Seite sagt, wenn wir Menschen ins Land lassen und wir aber feststellen, dass sie keine langfristige Perspektive in Deutschland haben sollen, dann müssen die Menschen Deutschland auch wieder verlassen. Das ist ein rechtsstaatliches Gebot. Auf der anderen Seite verändern sich Einwanderungsschicksale mit der Zeit. Dann habe ich einen jungen Menschen, der möchte Erzieher werden oder ist Pflegekraft, warum soll der nicht hier bleiben können. Für solche Fälle soll es jetzt die Ausbildungs- oder Beschäftigungsduldung geben. Später kann er dann in eine Aufenthaltserlaubnis wechseln. Das ist leichter möglich als vorher. Wer aber nicht kooperiert, nicht bei der Beschaffung von Pässen hilft oder Straftaten begeht, bei denen soll es auch leichter sein, sie zur Not abzuschieben.

Wie viele Menschen sind ausreisepflichtig?

12.400 in Berlin, in ganz Deutschland 240.000. Der überwiegende Teil besitzt eine Duldung. In fast der Hälfte der Fälle fehlt ein Dokument, das es uns ermöglicht, die Menschen in ihr Heimatland zu bringen. Ob uns das gelingt, hängt sehr stark von der Kooperationsbereitschaft des Ausreisepflichtigen und des jeweiligen Staates ab.

Das klingt ja wie fast unlösbar. Wie geht man also mit 12.000 Menschen um, die eigentlich Berlin verlassen müssten?

In der Migrationspolitik muss man sich davor hüten, nach absoluten Lösungen zu suchen. Die gibt es nicht. Es wird immer Ausreisepflichtige geben, ebenso wie es immer Ladendiebstahl geben wird. Einen Staat, der alles so ahndet, dass eine gewisse Rechtsuntreue nicht mehr vorkommt, müsste überaus autoritär agieren. Natürlich gibt es Migration, die zu Problemen führt. Und es gibt Vollzugsprobleme bei Ausreisen. Aber am Ende kann Berlin froh sein, eine Einwanderungsstadt zu sein. Es gibt andere Städte, da wird der demografische Wandel schon spürbar. Das Klima ändert sich, wenn eine Stadt nicht durch junge Zuzügler ein organisches Wachstum erlebt. Es ist ein Geschenk, dass Leute sagen, sie möchten in Berlin leben.

Welche Trends sehen Sie in der Migration nach Berlin?

Es gibt Trends, die sich schnell ändern und die wir uns nicht immer erklären können. In den letzten zwei Jahren kamen sehr viele junge, urbane Familien aus Israel nach Berlin, und zwar ganz überwiegend nur nach Berlin. Bis letztes Jahr kam die größte Gruppe von Studierenden von außerhalb Europas aus China, das waren so 3500 bis 4000 pro Jahr. Letztes Jahr haben sich Studierende aus Indien zur zweitgrößten Gruppe entwickelt mit zirka 3500 Menschen. Ein Trend sind auch Zuzüge aus dem Iran. Diese Trends können sich rein volkswirtschaftlich als sehr segensreich für die Stadt entwickeln. Diese Leute sind meist jung und gut ausgebildet. Mit der IHK sind sie seit einiger Zeit dabei, den von Unternehmern gesuchten Ausländern bessere Bedingungen zu bieten.

Wie weit wird sich die Einwanderung dadurch nochmal erhöhen?

Der Gesetzesentwurf geht von 50.000 zusätzlichen Einwanderern nach Deutschland aus, davon 25.000 Fachkräfte und 25.000 mitreisende Ehepartner und Kinder. Berlin nimmt immer so zwölf Prozent der deutschen Einwanderer auf, das wären 6000 Menschen zusätzlich. Ob das IT-Ingenieure, Handwerker oder Pflegekräfte sein werden, hängt vor allem von den Unternehmen ab, die diese Leute einstellen. Wir stehen natürlich bei diesen Menschen in Konkurrenz mit anderen Staaten. Wer eine gute Ausbildung von einer indischen Universität hat, kann sich aussuchen, ob er in die USA, nach Kanada oder China geht. Zu sagen, ich gehe nach Deutschland, erfordert immer größeren Einsatz, allein wegen der Sprache. Deshalb müssen wir attraktiver werden.

Irritiert es Sie eigentlich, dass in Deutschland so emotional und oft angstbesetzt über Einwanderung diskutiert wird?

Man kann Migration schlecht finden oder gut: Diese Form von Einwanderung wird es so oder so geben. Ich finde es schwierig, darüber so emotional zu diskutieren, wie das vielfach passiert. Man sollte rational und faktengestützt diskutieren. Wenn man sich die Veränderung der Zusammensetzung der Bevölkerung ansieht, wird das offensichtlich. Innerhalb des S-Bahnrings, aber nicht nur dort, haben sie von 25 Schülern in einer Klasse vielleicht drei, von denen beide Eltern in Deutschland geboren sind. So war das bei meinem Sohn. Die Eltern kamen aus den USA, Großbritannien, Türkei, völlig egal. Wenn diese Jugendlichen 40 sind, stellen sie hier die Mehrheitsgesellschaft. Gewisse Diskussionen führen meine Söhne nicht mehr. Deutsch sein definiert sich in deren Generation ganz anders als früher. In meiner Jugend war es in Niedersachsen noch etwas Besonderes, wenn Sie katholisch waren. Das diskutiert heute auch niemand mehr.

Berlins Ausländerbehörde

Berlins Ausländerbehörde ist die größte in Deutschland. Noch agiert sie als Abteilung des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Labo). Künftig wird sie eigenständig organisiert als Landesamt für Einwanderung. Die 430 Vollzeitstellen werden im Zuge der Neufirmierung auf 500 aufgestockt. Die Nachfrage nach den Leistungen steigt seit Jahren im Zuge der wachsenden Einwanderung nach Berlin. 2015 verzeichnete die Behörde am Friedrich-Krause-Ufer in Mitte 310.000 Kundenkontakte, jetzt sind es fast 400.000. Die Homepage wurde 2018 2,7 Millionen Mal aufgerufen, das ist eine Steigerung um eine Million im Vergleich zu 2015. Die Zahl der erteilten Aufenthaltstitel stieg seitdem von 117.000 pro Jahr auf 150.000. Leiter der Behörde ist seit dem Jahr 2011 der 55 Jahre alte Jurist Engelhard Mazanke. Der Niedersachse war zwischen 1994 und 2004 Referent in der Senatsinnenverwaltung in Berlin und arbeitet seitdem für die Ausländerbehörde. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne.