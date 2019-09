2,2 Millionen Passagiere an Berliner Flughäfen erwartet

Berlin. Reisende müssen sich an den Berliner Flughäfen während der Herbstferien auf längere Wartezeiten einstellen. "Zwischen dem 2. und 20. Oktober 2019 werden in Tegel und Schönefeld mehr als 2,2 Millionen Passagiere erwartet", teilte die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg am Samstag mit. Der verkehrsreichste Tag werde für den 18. Oktober erwartet. Dann rechnen die Betreiber mit rund 140 000 Passagieren in Tegel und Schönefeld.

Um möglichst entspannt in den Urlaub zu starten, empfiehlt die Gesellschaft, mindestens zwei Stunden vor Abflug am Terminal zu sein. Reisende sollten möglichst bereits online einchecken und sich über die örtlichen Gegebenheiten am Flughafen informieren.