Buntes Rahmenprogramm zur autofreien Friedrichstraße

Ein Straßenschild an der Friedrichstraße in Berlin.

Berlin. Zum autofreien Wochenende an der Berliner Friedrichstraße am 5./6. Oktober soll ein buntes Rahmenprogramm Besucher anlocken. "Berlinansässige Modedesigner erhalten die Möglichkeit, nachhaltige Mode in zahlreichen Showcases zu präsentieren", sagte der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), der Deutschen Presse-Agentur. "Anrainende Geschäfte haben auch sonntags offen und laden zum Shoppen ein, während Anbietende neuer Mobilitätskonzepte die Gelegenheit erhalten, über nachhaltige Wege der Mobilität zu informieren."

Die Tourismuswerber von Visit Berlin sind ebenfalls dabei. Ein Kinderbücherbus der Stadtbücherei Mitte bietet Lesestoff für die Kleinen, während Food-Trucks für die kulinarische und Musiker für die kulturelle Versorgung sorgen. Auch das Kaufhaus Galeries Lafayette beteiligt sich. "Uns liegt das Einkaufserlebnis am Herzen, wir planen Workshops und Animationen über die beiden Tage", sagte ein Sprecher.

Die Friedrichstraße wird an dem Wochenende zwischen Französischer Straße und Mohrenstraße für Autos gesperrt. Das Projekt könnte Ausgangspunkt sein für weitergehende Lösungen und ein Schritt in Richtung autofreie Stadt und sauberere Luft. Außerdem gibt es die Hoffnung, den Handel in der zuletzt kriselnden Einkaufsmeile anzukurbeln.