CDU-Landeschef sieht bei Abschiebehaft keine Hürden mehr

Die Brandenburger CDU will Teil der neuen Regierung in Brandenburg werden. Nach Ansicht ihres kommissarischen Landeschefs Stübgen stehen in den Verhandlungen keine offenkundig schwierigen Punkte mehr an.

Potsdam. Brandenburgs kommissarischer CDU-Landeschef Michael Stübgen sieht für die Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen bei dem umstrittenen Thema Abschiebehaft keine Hürde mehr. Der Verhandlungsführer der CDU machte aber deutlich, dass in den kommenden fünf Jahren eine Regelung gefunden werden müsse, wenn zu wenig Haftplätze bereitstünden. "Wir haben es hinreichend klar im Sondierungspapier vereinbart. Keiner von uns will ein Abschiebegefängnis bauen, was wir nicht brauchen", sagte Stübgen der Deutschen Presse-Agentur.

"Bis jetzt ist es so, dass wir andere Gefängnisse nutzen wie in Niedersachsen", sagte Stübgen. "Wir wissen aber nicht, was in den nächsten fünf Jahren kommt. Sollten die Plätze nachweisbar nicht mehr reichen in anderen Bundesländern, dann müssen wir darüber reden, wie wir damit umgehen." Er schlug vor, falls notwendig zum Beispiel mit anderen Ländern einen gemeinsamen Bau anzustreben.

Die drei Parteien verhandeln über eine rot-schwarz-grüne Koalition, derzeit tagen Arbeitsgruppen. Im Ergebnispapier der Sondierungsgespräche haben SPD, CDU und Grüne vereinbart, die Zusammenarbeit mit anderen Ländern zur Nutzung von Abschiebehaftplätzen fortzuführen. "Sollten dokumentiert keine Kapazitäten mehr zur Verfügung stehen, wird die Koalition über weitere Maßnahmen beraten", heißt es darin. Die Grünen hatten in den Sondierungen angestrebt, dass ein mögliches Abschiebegefängnis ausgeschlossen wird.

Ein weiterer Knackpunkt in der Sondierung war die "rote Linie" der Grünen, dass es keinen weiteren Braunkohle-Tagebau in der Lausitz geben soll und kein Dorf mehr dafür abgebaggert wird. Die drei Parteien verwiesen in ihrem Sondierungspapier darauf, dass es mit dem von der sogenannten Kohlekomission geplanten Ausstieg 2038 - und wenn von den Rahmenbedingungen her möglich schon 2035 - dementsprechend keine neuen Tagebaue und keine Umsiedlung von Dörfern mehr geben werde.

Der kommissarische CDU-Landeschef hält den Punkt unter diesen Voraussetzungen für geklärt: "Die Rahmenbedingungen für den Kohleausstieg sind in der sogenannten Kohlekommission verhandelt worden. Unter diesen Rahmenbedingungen ist es hinreichend sicher, dass es in Brandenburg keine neuen Tagebaue und auch keine Umsiedlung von Dörfern mehr geben wird", sagte er.

Stübgen kommt wie der SPD-Verhandlungsführer, Ministerpräsident Dietmar Woidke, aus der Lausitz. Das ist nach Ansicht des Brandenburger CDU-Bundestagsabgeordneten positiv für die Verhandlungen. "Vieles versteht man einfach, muss man nicht gegenseitig erklären. Das ist hilfreich", sagte Stübgen. "Ich habe Herrn Woidke als klaren, zielorientierten und verlässlichen Partner kennengelernt."