Billie Eilish tritt im kommenden Jahr in Berlin auf

Berlin. Die Pop-Sensation Billie Eilish kommt im kommenden Jahr nach Berlin. Die 18 Jahre alte US-Sängerin tritt im Rahmen ihrer "Where Do We Go?"-Welt-Tournee am 14. Juli 2020 in der Mercedes-Benz Arena in Friedrichshain auf. Ihr Auftritt in Berlin ist neben einem Gastspiel in Köln der einzige Gelegenheit, die Sängerin in Deutschland zu sehen. Zuletzt trat Billie Eilish beim Lollapalooza-Festival am Berliner Olympiastadion auf.

WHERE DO WE GO? WORLD TOUR 2020https://t.co/NJ4l6oCRP3 pic.twitter.com/KwztlZCynd — billie eilish (@billieeilish) September 27, 2019

Der Vorverkauf startet am kommenden Donnerstag, 3. Oktober, um 10 Uhr zunächst im "Ticketmaster Presale", einen Tag vor dem offiziellen Vorverkaufsstart.

Das jüngste Album der 18-Jährige, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", schaffte es auf Platz 1 der US-Charts. Die 14 Lieder des Albums wurden in Deutschland innerhalb einer Woche 14 Millionen Mal beim Anbieter Spotify gestreamt.