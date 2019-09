Hartz-IV-Mieter in Berlin bekommen höhere Zuschüsse

Berlin. Als Reaktion auf steigende Mieten werden die Zuschüsse zu den Mietkosten für einkommensschwache Haushalte in Berlin zum 1. Oktober erneut erhöht. „Ziel ist, dass diejenigen, die von diesen Kosten abhängig sind, in ihren Wohnungen bleiben können“, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke). So werden die Bruttokaltmietrichtwerte je nach Haushaltsgröße um drei bis sieben Prozent angehoben. Ein Einpersonenhaushalt erhält künftig nicht mehr 404 sondern 421,50 Euro. Bei Fünfpersonenhaushalten sind es 848,64 statt 795,60 Euro.

Geregelt ist das in der Ausführungsvorschrift (AV) Wohnen, die auch an weiteren Stellen überarbeitet wurde. So sollen die Werte des demnächst erscheinenden Heizkostenspiegel ebenfalls berücksichtigt werden. Dann will der Senat auch Richtwerte für teure Stromheizungen einführen. Damit einkommensschwache Berliner auch energetisch sanierte Wohnungen mieten können, wird eine Klimabonus eingeführt, um den der Richtwert überschritten werden darf.

Und auch ein Teil die berlinweit rund 36.000 untergebrachten Wohnungslosen soll profitieren. Wenn sie eine Wohnung anmieten, dürfen sie den Richtwert bereits jetzt um 20 Prozent überschreiten. „Das ändert aber nichts daran, dass es für große Familien unglaublich schwer ist, Wohnraum zu finden“, so Breitenbach weiter. Für wohnungslose Bedarfsgemeinschaften ab fünf Personen darf der Richtwert künftig um 50 Prozent überschritten werden. Laut Breitenbach ein „wichtiger Schritt um Wohnungslosigkeit zu vermindern“. Außerdem sollen kinderlose Paare stärker profitieren. Und wer jemanden pflegt, fällt künftig unter die Härtefallregelung, die eine Überschreitung der Richtwerte um zehn Prozent erlaubt.

Rund 325.000 Berliner erhalten Leistungen nach AV Wohnen

Die AV Wohnen wurde bereits mehrfach überarbeitet. Dadurch werden immer mehr Mieter davon erfasst. In Berlin erhalten rund 325.000 Menschen Zuschüsse für Miete und Heizung – rund 76.000 vom Sozialamt, 6000 nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und 243.000 vom Jobcenter. Von der letzten Gruppe haben laut Breitenbach 62 Prozent Mieten innerhalb der Richtwerte – zehn Prozent mehr als vor der Neuregelung der AV Wohnen zum Januar 2018.

„Das sind Bedarfsgemeinschaften, die sich nicht länger darum sorgen machen müssen, dass ihre Miete nicht vollständig vom Amt übernommen wird“, so Breitenbach weiter. Im Jahr 2017 hätten die Anspruchsberechtigten noch 58 Millionen Euro aus eigener Tasche dazu zahlen müssen, 2018 nur 50 Millionen Euro. „Die galoppierend steigenden Mieten werden wir auf Dauer nicht mit der Veränderung der AV Wohnen aufhalten können“, sagte Breitenbach in Hinblick auf den Mietendeckel. Der würde auch den öffentlichen Haushalt entlasten. Für die Zuschüsse seien im vergangenen Jahr rund 1,5 Milliarden Euro angefallen.