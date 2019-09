Schlag gegen Drogenhandel-Netzwerk: drei Festnahmen

Ein Polizist mit Handschellen und Pistole am Gürtel.

Lauchhammer. Polizei und Staatsanwaltschaft ist in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz) ein Schlag gegen ein Drogenhändler-Netzwerk gelungen. Im Laufe der Woche wurden drei Männer im Alter von 17, 23 und 31 Jahren festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Beschuldigten sitzen bereits in Untersuchungshaft. Bei Durchsuchungen beschlagnahmten Polizisten nach eigenen Angaben Drogen im Wert von etwa 45 000 Euro.

Darunter befanden sich neben Cannabis auch Amphetamine, Kokain sowie Crystal - nach Angaben der Polizei in nicht geringer Menge. Als Haupttäter verdächtigt wird ein 31 Jahre alter Mann, der Kurierfahrten und die Verteilung der Drogen organisiert habe. Die Bande steht im Verdacht, in den vergangenen zwei Jahren mehr als 40 Kilogramm Cannabis und 15 Kilogramm Crystal verkauft zu haben.