SUV-Unfall: Senat verspricht Tempo 30 am Unfallort

Berlin. Genau drei Wochen nach dem schweren SUV-Unfall in Berlin-Mitte und nach einer großen Internet-Petition hat der Senat schnelle Verbesserungen der Verkehrssituation rund um die Unfallstelle zugesagt. So schnell wie möglich solle in dem Abschnitt der Invalidenstraße Tempo 30 eingeführt werden. Außerdem solle es einen sogenannten geschützten Fahrradweg auf beiden Straßenseiten geben, teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Freitag mit. Die Maßnahmen könnten noch bis Ende des Jahres umgesetzt werden. Weitere Verbesserungen seien geplant.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) und der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Grüne), hatten sich am Freitagvormittag mit dem Initiator der Internet-Petition zu einem Gespräch getroffen. Der Aufruf "Sichere Wege für Schul- und Kita-Kinder auf der Invalidenstraße" wurde von fast 12 000 Menschen unterzeichnet.

Am 6. September war der SUV über die Gegenfahrbahn hinweg von der Invalidenstraße abgekommen. Er rammte eine Ampel, überfuhr vier Menschen auf dem Gehweg und durchbrach einen Bauzaun. Unter den vier Todesopfern war auch ein dreijähriger Junge.