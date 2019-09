Freizeit in Berlin: Das sind die besten Tipps zum Wochenende

2013 gab es bereits einen Filmspaziergang in Spandau, am 28. September ist nun eine zweite Auflage geplant.

Ausgehen nur in der Innenstadt? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Besonderer Filmspaziergang führt durch Spandaus Altstadt

Ein Open-Air-Kino der besonderen Art – das gibt es an diesem Sonnabend in der Altstadt Spandau zu erleben. Bei einem Filmspaziergang, organisiert von der bezirklichen Wirtschaftsförderung und den Betreibern des OpenAirKinos Spandau, soll sich die historische Fußgängerzone in ein „begehbares Kino“ verwandeln. Der gezeigte Film – der Klassiker „Der Hexer“ – wird dabei nicht nur auf die Leinwand des Spandauer Freiluftkinos projiziert, sondern, unterteilt in mehrere Episoden, auch auf verschiedene Fassaden. Insgesamt sieben Stationen gibt es, die Zuschauer werden während des moderierten Spaziergangs vom Innenhof der Stadtbibliothek über den Markt quer durch die Altstadt bis zum Kolk und wieder zurück auf die Altstadtinsel geführt. „Der Hexer“ vom englischen Kriminalautor Edgar Wallace wurde passenderweise in den 60er-Jahren auch in Spandau gedreht. Im Jahr 2013 gab es im Bezirk bislang einmalig einen solchen Filmspaziergang. Damals war das Event ein großer Erfolg.

28. September, 20 Uhr, Start: Innenhof der Stadtbibliothek Spandau, Carl-Schurz-Str. 13, Eintritt frei.

20 Jahre Saitenschiff : Werkstatt für Musikinstrumente feiert Jubiläumsfest

Im Saitenschiff gibt es neue und gebrauchte Instrumente.

Foto: Saitenschiff

Vor 20 Jahren wurde das „Saitenschiff“ an der Bergstraße in Steglitz eröffnet – eine Werkstatt mit Laden für Musikinstrumente. Zum Jubiläum lädt das Team zu einem Tag der offenen Tür in den Innenhof der alten Post ein. In einer kleinen Ausstellung wird die Geschichte der Werkstatt gezeigt. Auf dem Hof gibt es Livemusik von verschiedenen Bands, die mit dem Saitenschiff kooperieren. Für eine kleine Gastronomie sorgt der Cateringservice der Reha-Steglitz. Die Nähwerkstatt nebenan ist ebenfalls geöffnet und präsentiert handgefertigte Produkte. Im Saitenschiff arbeiten Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Sie reparieren unter Anleitung Musikinstrumente, unter anderen von Schulen, Kitas, Horten, Musikschulen und Privatkunden. Wer ein Instrument erlernen will, kann Einsteigermodelle erwerben. Zudem unterstützt die Werkstatt musikalische Aktivitäten und bietet Schülerpraktika an.

Saitenschiff, Bergstraße 1, im Innenhof der alten Post, Sonnabend, 28. September, 14 – 18 Uhr

Führungen durch die Berlinische Galerie zum Thema Bauhaus

Bauhausschau: Sitzende mit Bühnenmaske.

Foto: Foto: Erich Consemüller, Bauhaus-Archiv Berlin / © Dr. Stephan Consemüller

In diesem Jubiläumsjahr spricht alles über die Innovatoren des Bauhauses und ihre Kunst. Wer mehr erfahren möchte, ist bei der Wochenendführung der Berlinischen Galerie richtig. Der Museumsdienst Berlin schildert Besuchern eine Stunde lang Wichtiges und Unbekanntes aus der Sammlung und den Sonderausstellungen. Dazu zählt etwa die Schau „Original Bauhaus“. Anlässlich des 100. Gründungsjubiläums zeigt die Ausstellung des Bauhaus-Archivs/Museum für Gestaltung berühmte, bekannte und vergessene Bauhaus-Originale und erzählt die Geschichte hinter den Objekten. Zu sehen sind mehr als 1000 Kunst- und Designs-Exponate aus den Beständen des Archivs sowie Leihgaben aus internationalen Sammlungen. Den Kern bilden 14 Schlüsselobjekte.

Berlinische Galerie, Alte Jakobstraße 124–128, Kreuzberg, Sonnabend, 28. September, 15 Uhr, Eintritt zwölf Euro/ermäßigt neun Euro, freier Eintritt bis 18 Jahre, die Führung ist im Museumseintritt enthalten, ohne Anmeldung, allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt.

"We sing Black Tide“ – Chorgesang für sauberes Wasser in der Gedächtniskirche

Hat „Black Tide“ neu arrangiert: Jocelyn B. Smith.

Foto: Gedächtniskirche

Das südsudanesische Künstlerkollektiv Ana Taban – arabisch für „Wir haben es satt“ – verleiht mit seiner Musik jenen eine Stimme, die dringend gehört werden müssen. In ihrem Video „Black Tide“ – „Schwarze Flut“ singen die Künstler über Auswirkungen der Ölverschmutzung auf Menschen und ihre Umwelt. Als Auftakt zum Themenmonat „Wasser“ wird dieses Anliegen in der Gedächtniskirche musikalisch aufgenommen. Musiker von Ana Taban kommen nach Berlin, um den Song „Black Tide“ in einem neuen Arrangement mit Chören aus der Stadt unter Leitung von Jocelyn B. Smith erklingen zu lassen. Mitsingen will auch Martin Germer, Pfarrer der Gedächtniskirche: „Ich singe Black Tide, weil ich die Idee faszinierend finde, durch Musik eine Gegenmacht zugunsten der Menschen im vom langjährigen Bürgerkrieg gezeichneten Südsudan zu schaffen.“

„We sing Black Tide“, 30. September, 20 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.

Flamenco, Irish Folk und Beatles-Songs beim Kneipenfest in Köpenick

Rocken in der Bar: Das Kneipenfest ist eine Tradition.

Foto: ttk Frenz

Das Kneipenfest in Friedrichshagen hat Tradition. Zum 30. Mal treten Sänger und Gruppen in Gaststätten an der Köpenicker Bölschestraße, Scharnweberstraße und in der Nähe des nördlichen Müggelsee auf. Der Tourismusverein Treptow-Köpenick hat in diesem Jahr wieder ein vielfältiges Musikprogramm auf die Beine gestellt. Die Besucher können zwölf Bands hören und von Location zu Location wechseln. Beispielsweise ist Flamenco aus Andalusien mit Rubin de la Ana zu erleben. Swing-Titel von Frank Sinatra singt dagegen Roger Pabst. Die Cover-Band „Frankie goes to Liverpool“ spielt Lieder der Beatles, „Clover“ sorgt mit Irish Folk für Stimmung. Rock, Pop und Folk sind die Spezialität von der Blayt Band. Auch die Salsa-Band „Latino total“ und die Friedrichshagener Gruppen „Schumann-Combo“ und „Jomojo“ treten auf. Die Aftershow-Party steigt nach Mitternacht in einer besonderen Location: im Rathaus Friedrichshagen.

Kneipenfest Friedrichshagen, 28. September, ab 20 Uhr, Tickets 16 Euro an der Abendkasse, Orte und Programm unter www.tkt-berlin.de.

Vormerken: Riesenflohmarkt auf der Trabrennbahn Karlshorst

Der Flohmarkt auf der Trabrennbahn feierte 2018 Premiere.

Foto: Oldthing.de

Auf der Trabrennbahn Karlhorst in Lichtenberg geht es am Tag der Deutschen Einheit am kommenden Donnerstag nicht um schnellen Pferdesport. Ein großer Flohmarkt ist auf etwa 3,7 Quadratkilometer Fläche aufgebaut. Nahe den Pferdeställen und auf den Wiesen haben rund 800 Händler ihre Stände aufgebaut. Sie bieten Bücher, Gemälde, Bilderrahmen und alte Spiegel an. Zu haben sind außerdem Taschenuhren, Schmuck, Porzellan, Spielzeug und Stilmöbel. Die Besucher können an den Ständen entlang schlendern und finden auch Comicfiguren, Teddybären, alte Schallplatten, Filmplakate und Werbeschilder vor. In der Halle unter Tribüne ist die Sammlerbörse eingerichtet. 100 Aussteller haben alte Ansichtskarten, Briefmarken und Münzen mitgebracht. Am 3. Oktober 2018 hatte der Flohmarkt auf der Trabrennbahn Premiere und fand großen Anklang. Nach Angaben der Veranstalter kamen fast 30.000 Besucher.

Riesen-Flohmarkt, 3. Oktober, 9-17 Uhr, Trabrennbahn Karlshorst, Treskowallee 129, Eintritt frei.

Ausflugstipp I: Historisches Erntefest in Paretz

Schafe weiden im Kirchgarten am Schloss Paretz.

Foto: Bernd Settnik / ZB

Das ganze Wochenende lang wird in Paretz im Havelland Erntedank gefeiert. Das Fest geht auf die Historie des Ortes zurück: Das Erntedankfest war Höhepunkt und Abschluss der spätsommerlichen Aufenthalte der königlichen Familie in Paretz. Theodor Fontane hat das Fest in seinen „Wanderungen“ populär gemacht. Seit 1990 findet es wieder alle vier bis fünf Jahre statt. Das Fest beginnt am Sonnabend um 11 Uhr mit einem Markttreiben im Dorf. Um 13 Uhr findet der festliche Erntedankgottesdienst in der Paretzer Scheune statt. Ab 19 Uhr wird in der Scheune getanzt. Dazwischen gibt es szenische Lesungen, Blasmusik und ein Chorkonzert. Höhepunkt des Erntefestes ist am Sonntag um 13 Uhr der historische Ernteumzug. Er wird angeführt vom Königspaar zu Pferde, gefolgt von Reitern in historischen Kostümen. Außerdem mit dabei: Theodor Fontane und sein Gefolge, der Wagen der Paretzer Mühle, Traktoren und Erntewagen. Den ganzen Tag lang gibt es ein buntes Kinderprogramm mit Armbrustschießen, Kartoffeldruck und „Bullenreiten“.

Historisches Erntefest in Paretz, 14669 Ketzin / Havel, das ganze Programm gibt es hier

Ausflugstipp II: Kranichwoche im Nationalpark Unteres Odertal

Im unteren Odertal befindet sich einer der größten Kranichschlafplätze des Binnenlandes.

Foto: Patrick Pleul / dpa

Vom 27. September bis zum 6. Oktober wird die Kranichwoche gefeiert. Während der Kranichwoche finden rund um Gartz beiderseits der Oder zahlreiche Veranstaltungen statt: von geführten Morgenwanderungen, Kremserfahrten, Radtouren zu den Fressplätzen der Kraniche bis hin zu Ausstellungen und Vorträgen. Höhepunkt eines jeden Tages ist die Führung zum abendlichen Kranichzug.

14. Kranichwoche im Nationalpark Unteres Odertal, bis 6. Oktober 2019, das ganze Programm gibt es hier