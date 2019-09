Unfälle Rentner in Spandau von Motorroller erfasst und verletzt

Berlin. Ein Motorroller ist in Berlin-Spandau mit einem 81-Jährigen zusammengestoßen. Der Rentner und der 25 Jahre alte Rollerfahrer stürzten am Donnerstagmittag auf der Charlottenbrücke und verletzten sich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 81-Jährige erfasst, nachdem er die Fahrbahn betreten hatte. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige konnte die Klinik nach einer Behandlung wieder verlassen.