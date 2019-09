Streit unter Bekannten: Faustschläge und Messerstiche

Berlin. Auf Faustschläge folgten Messerstiche: Ein Streit unter drei Bekannten ist am Donnerstagabend in Berlin-Mitte eskaliert. Zwei Männer - beide 33 Jahre alt - gerieten in der Calvinstraße in eine Auseinandersetzung mit einem 40-Jährigen. Die beiden Jüngeren schlugen dem 40-Jährigen zunächst gegen den Kopf, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin habe der Ältere auf die beiden 33-Jährigen eingestochen. Sie erlitten Schnittwunden am Bein und im Rumpfbereich und mussten behandelt werden. Zum Grund der Streitigkeiten äußerte sich die Polizei auf Nachfrage zunächst nicht.

( dpa )