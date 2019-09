Noch sind die Augen der Pandababys zu. In der nächsten Woche könnten sie sich aber öffnen

Berliner Zoo Panda-Nachwuchs: Experten in China klären Geschlecht

Berlin. Fast vier Wochen nach der Geburt der beiden Pandabären im Zoo ist immer noch nicht sicher, welches Geschlecht der Nachwuchs hat. Hilfe soll jetzt aus China kommen. Dafür wurden die Tiere auf den Rücken gedreht und fotografiert. „Die Bilder haben wird jetzt nach China geschickt“, sagte eine Zoosprecherin am Donnerstag.

Eines der beiden neugeborenen Panda-Babys ist bei der Erstversorgung im Zoo Berlin. Foto: Zoo Berlin / dpa

Der erstgeborene Pandanachwuchs wiegt 186 Gramm. Foto: Zoo Berlin / dpa

Der zweitgeborene Pandanachwuchs wiegt 137 Gramm. Foto: Zoo Berlin / dpa

Der zweitgeborene Pandanachwuchs bei der Erstversorgung im Zoo Berlin. Foto: Zoo Berlin / dpa

Die neugeborenen Panda-Zwillinge bei der Erstversorung im Zoo Berlin. Foto: Zoo Berlin / dpa



Zwar hätten die Tierärzte schon einen Verdacht, aber noch nicht die letzte Sicherheit. Da es in der Vergangenheit schon vorgekommen sei, dass man sich im Nachhinein korrigieren musste, wolle man die Ergebnisse aus China abwarten. Sie sollen wahrscheinlich in der nächsten Woche vorliegen. Die Pandazwillinge wurden am 31. August geboren. Mittlerweile haben sie schon die typischen schwarzen Flecken und einen weißen Flaum. Als nächstes werden sie die Augen öffnen.

Panda-Babys im Zoo Berlin ähneln langsam ihrer Mutter

