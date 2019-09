Spieltage 14 bis 17: Union spielt zwei Tage vor Heiligabend

Berlin. Aufsteiger 1. FC Union schließt die Hinrunde in seiner ersten Bundesliga-Saison erst zwei Tage vor Heiligabend ab. Das ergaben die zeitgenauen Ansetzungen der Deutschen Fußball-Liga am Donnerstag. Am Sonntag, den 22. Dezember (15.30 Uhr), muss der Berliner Fußball-Erstligist bei Fortuna Düsseldorf antreten. Zuvor empfängt Union am 17. Dezember (20.30 Uhr) im eigenen Stadion die TSG 1899 Hoffenheim. Am 14. Spieltag haben die Eisernen am Sonntag, den 8. Dezember (15.30 Uhr), Mitaufsteiger 1. FC Köln zu Gast. Am 14. Dezember (Samstag/15.30 Uhr) muss Union zum SC Paderborn.

( dpa )