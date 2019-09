Tramfahrer löscht brennendes Straßenbahndach

Berlin. Das Dach einer Tram der Linie 1 hat in Berlin-Mitte Feuer gefangen. Grund sei ein technischer Defekt gewesen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, hatte der Fahrer der Straßenbahn den Brand mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpft. Die Feuerwehrkräfte hätten nur kleine Nachlöscharbeiten leisten müssen. Die Tram stand den Angaben zufolge an der Endhaltestelle Am Kupfergraben hinter dem Hauptgebäude der Berliner Humboldt-Universität, als das Feuer ausbrach. Zuvor berichtete "B.Z.".

( dpa )