Berlin. Ein Feuer in der Garage eines Einfamilienhauses in Berlin-Mahlsdorf hat zwei Autos zerstört. Die Löscharbeiten seien durch mehrere in der Garage gelagerte Propangasflaschen erschwert worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Die Flaschen seien teilweise explodiert. Die Garage brannte komplett aus. Nachbarn hatten die Flammen und laute Knallgeräusche gemeldet. Der Grund für das Feuer war zunächst nicht bekannt.

( dpa )