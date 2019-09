Stromabnehmer senkt sich: ICE Berlin-Köln bleibt liegen

Berlin. Wegen eines Problems mit dem Stromabnehmer ist ein ICE auf der Fahrt von Berlin nach Köln am Mittwochabend liegen geblieben. Er stehe seit etwa zwei Stunden in der Nähe von Nauen auf der Strecke, nun sei eine Evakuierung geplant, sagte eine Bahnsprecherin. Die Fahrgäste sollen in einen Ersatzzug umsteigen. Bei dem betroffenen Zug habe sich kurz nach der Abfahrt in Berlin-Spandau der Stromabnehmer gesenkt, sagte die Sprecherin. Das heißt, es besteht keine Verbindung zwischen dem ICE und der Oberleitung. Bei dem Zug handelt sich um den ICE552, der über Hannover, Bielefeld, Hamm, Hagen und Wuppertal nach Köln fahren sollte.

( dpa )