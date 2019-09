Autofahrerin hupt Radfahrer an, Radfahrer zersticht Reifen

Cottbus. Ein Fahrradfahrer hat sich in Cottbus an einer Autofahrerin gerächt, die ihn angehupt hat. Der Mann versuchte am Dienstagabend, mit einem Messer die Seitenscheibe des Autos zu zerschlagen und zerstach - als das nicht gelang - einen Reifen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Davor soll die Autofahrerin den Radfahrer angehupt haben, weil er freihändig gefahren und dabei mit seinem Handy beschäftigt gewesen sein soll. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Sachbeschädigung.

( dpa )