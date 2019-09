Berlin. Nach all dem Ärger, dem Hohn und der Kritik geschah der Abbau beinahe schon ungebührlich lautlos. Zwei Arbeiter begannen am Mittwoch ab 7 Uhr, das erste der 15 Parklets auf der Bergmannstraße zu demontieren. Es ist ein deutliches Signal, dass sich die Erprobung der Begegnungszone Bergmannstraße dem Ende nähert. Doch wie geht es jetzt weiter?

Bis elf Uhr war das Straßenmöbel abgebaut. In drei Fahrten wurde es auf einen Hof des Bezirksamts gebracht. Unklar ist, was jetzt mit den vorerst nicht mehr benötigten Parklets geschieht. Zudem waren Warnschilder an mehreren der Sitzgelegenheiten aufgestellt und einbetoniert worden. Sie würden jetzt zum Hindernis ohne Sinn. Eine vom Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg in Auftrag gegebene repräsentative Haushaltsbefragung im Juni und Juli hatte eher negative Bewertungen für die Parklets erbracht.

Grüne wollen, dass jeder zehnte Parkplatz umgewandelt wird

DIe Parklets in der Begegnungszone Bergmannstraße sorgten für viel Aufregung.

Foto: Anikka Bauer

Die Gesamtkosten für die bauliche Umsetzung der Testphase, Parklets eingeschlossen, betrug 884.000 Euro, rechnet man die Planungskosten hinzu, sind es 1.121.752,52 Euro. In einer aktuell gestellten mündlichen Anfrage wollen die Grünen vom Bezirksamt wissen, was an die Stelle der Parklets kommt. Darüber hinaus beantragt die Fraktion, dass das Bezirksamt ein Konzept erstellt und umsetzt, nach dem jeder zehnte Parkplatz abgebaut und zu Freiflächen oder für andere Nutzung umgewandelt wird.

Bemängelt wurde in der Vergangenheit viel an den Parklets. Schon die zwei Vorgängermodelle, die im März 2018 aufgestellt worden waren, hatten bei Anwohnern für Kritik gesorgt. Dort hätten Leute bis in die Nacht hinein lautstark gefeiert und gezecht, weshalb man dann in den Sommermonaten nicht die Schlafzimmerfenster öffnen konnte. Eine Mutter klagte, dort mit ihrem Kind einen Süchtigen gesehen zu haben, der sich eine Spritze gesetzt habe.

Parklets in der Bergmannstraße: Design sorgte für stadtweite Heiterkeit

Als im Herbst 2018 die neuen Modelle aufgestellt wurden, sorgte schnell das wenig ansprechende Design für stadtweite Heiterkeit. Ernster war die Sorge von Kritikern, spielende Kinder könnten an den Geländerseiten in den Verkehr stürzen. Andere bemängelten, dass die Vorstellung, sich am Rand einer chaotisch befahrenen Straße an einen der kleinen Tische zu setzen, um am Laptop zu arbeiten oder länger für einen nachbarschaftlichen Plausch zu verweilen, völlig an der Realität vorbeigingen.

Lesen Sie auch: So wünschen sich Anwohner den Bergmannkiez

Die Lokalpolitik trug die Klagen in die Bezirksverordnetenversammlung (BVV): Im Januar 2018 forderte sie das Bezirksamt auf, die Erprobungsphase der Begegnungszone Bergmannstraße Ende Juli zu beenden. Weitere Forderungen, die Parklets und grünen Hinweispunkte bis August zu entfernen, folgten.

Fünf Entwürfe für Eindämmung von Autos im Kiez der Bergmannstraße

Dass die Parklets nicht nur Kritiker haben, zeigte sich im August im Bezirksausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Verkehr und Immobilien. Eine Bürgergruppe forderte den Erhalt. Am vergangenen Montag brachten sie ihr Vorhaben voran. Die Aktivisten der Gruppe Fahrradfreundliches Friedrichshain-Kreuzberg übergaben dem BVV-Büro einen Einwohnerantrag. Die 1360 Unterzeichner drängen darauf, die Parklets weiterhin in der Straße zu nutzen sowie breite Radwege einzurichten und effektive Maßnahmen gegen den Durchgangsverkehr im Bergmannkiez zu ergreifen.

Bis Sonntag sind im Rahmen der Bürgerbeteiligung auf Parklets der Bergmannstraße fünf Entwürfe ausgestellt, die eine Eindämmung von Autos in der Umgebung vorsehen. Sie waren in zwei Anwohner-Workshops entstanden und zeigen Möglichkeiten auf, wie die Straße zukünftig aussehen könnte. Bis zum 29. September hat man die Möglichkeit, sich unter mein.Berlin.de/projects/begegnungszone zu den Vorschlägen zu äußern.