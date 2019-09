Mutmaßlicher Schleuser auf Autobahn gestoppt

Forst. Die Bundespolizei hat auf der Autobahn 15 an der Anschlussstelle Klein Bademeusel (Spree-Neiße) mutmaßlich die illegale Einschleusung von vier Menschen verhindert. Nach einem Tipp vom polnischen Grenzschutz hielten die Beamten am Dienstagnachmittag das Auto eines 39-jährigen Fahrers an, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die zwei mitgereisten Frauen (21 und 69), eine 16-Jährige und ein 11-jähriger Junge hatten keine gültigen Papiere. Der mutmaßliche Schleuser wurde festgenommen, die afghanische Gruppe ist den Angaben zufolge in Gewahrsam.

( dpa )