Mehr als 1,8 Millionen Gäste für die Berliner Freibäder

Berlin. Die Berliner Freibäder sind in diesem Sommer gut besucht worden. Mehr als 1,86 Millionen Badegäste kamen in die Sommerbäder der Berliner Bäder-Betriebe, wie sie am Mittwoch mitteilten. Damit blieben die Zahlen hinter dem Vorjahresrekordwert zurück. 2018 besuchten mehr als zwei Millionen Menschen die Freibäder.

Die meisten Badegäste verzeichnete in dieser Saison das Sommerbad Kreuzberg mit mehr als 300 000 Gästen. In Wilmersdorf genossen mehr als 200 000 Menschen den Sommer. Wer im Herbst unter freien Himmel schwimmen möchte, kann das bis einschließlich Sonntag in den Bändern Kreuzberg, Wilmersdorf, Insulaner und Humboldthain tun.