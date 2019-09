Unmut bei Rede der Alterspräsidentin: Neuer Landtag zusammen

Harmonisch beginnt diese neue Wahlperiode in Brandenburg nicht - die Alterspräsidentin von der AfD greift im Landtag mit ihrer Rede andere Parteien an, ein AfD-Kandidat wird nicht im ersten Wahlgang gewählt. Wie reagieren das Parlament und seine neue Präsidentin?

Potsdam. Die erste Sitzung des neuen Brandenburger Landtags dreieinhalb Wochen nach der Wahl hat gleich zu Unmut geführt. Alterspräsidentin Marianne Spring-Räumschüssel von der AfD warf den anderen Parteien eine Ausgrenzung ihrer Partei vor und sorgte damit für Zwischenrufe. Die neue Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, die mit großer Mehrheit von 87,5 Prozent gewählt wurde, warb danach für gegenseitigen Respekt im Parlament. Bei der Wahl der weiteren Präsidiumsmitglieder fiel ein AfD-Kandidat im ersten Wahlgang durch.

Die Alterspräsidentin ging in der Eröffnungsrede der konstituierenden Sitzung auf Theodor Fontanes Roman "Effi Briest" und Gleichberechtigung ein, auf die friedliche Revolution von 1989 in Ostdeutschland und die Landtagswahl. "Bei der Aussage zu möglichen Koalitionen wird gern und oft der Ausspruch bemüht, man koaliere nur mit Parteien aus dem demokratischen Spektrum", kritisierte die 73-Jährige AfD-Politikern. "Mit der indirekten Wählerschelte stellt man knapp ein Viertel der Wählerinnen und Wähler außerhalb des demokratischen Spektrums und verabschiedet sich vom politischen Diskurs."

Daraufhin gab es laute Zwischenrufe. SPD-Fraktionschef Mike Bischoff rief: "Unwürdige Eröffnung." Spring-Räumschüssel entgegnete, sie nehme gleich ihr Recht wahr und erteile einen Ordnungsruf. Zuvor hatte es während ihrer Rede bereits Zwischenrufe gegeben, als Spring-Räumschüssel aus einer Rede von AfD-Parteichef Alexander Gauland zitierte. SPD-Fraktionschef Bischoff sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Rede war aus meiner Sicht unangemessen."

Die Linksfraktion hatte auf ihren Tischen als Protest gegen die AfD kleine Wolfsmensch-Figuren des Künstlers Rainer Opolka gestellt, von denen einige einen Hitlergruß zeigten. Das verstößt nach Angaben des Landtags allerdings gegen die Geschäftsordnung: Politische Kundgebungen im Plenarsaal seien nicht erlaubt. Ob die Aktion zu Konsequenzen führt, war zunächst offen.

Die neue Landtagspräsidentin warb in ihrer Rede dafür, zu streiten, ohne zu verletzen. Sie wandte sich indirekt an die AfD-Fraktion, ohne sie zu erwähnen: "Konstruktive Aushandlungsprozesse, die vom Respekt und von der Wertschätzung ausgehen, bilden den radikalen Gegenpol zum Populismus, der nur die eine Ansicht gelten lässt." Sie nannte auch als Ziel, den Bürgern zuzuhören, auch denen, die nicht so oft gehört würden. "Wertschätzung und Respekt bilden die Grundlage dafür." Die SPD-Abgeordnete erhielt 77 Ja-Stimmen der 88 Abgeordneten. Mit Nein stimmten sechs Parlamentarier, fünf enthielten sich.

Erstmals hat der Landtag einen AfD-Vizepräsidenten. In der vorherigen Wahlperiode gab es nur einen Vizepräsidenten, der von der CDU kam. AfD-Kandidat Andreas Galau, bei dem die Mehrheit zuvor offen war, erhielt im ersten Wahlgang 36 Ja-Stimmen von 87 gültigen Stimmen. 20 Abgeordnete votierten gegen ihn, 31 enthielten sich. Die AfD hat 23 Abgeordnete, die CDU hatte angekündigt, dass es bei ihr auch Ja-Stimmen geben könnte. Es gab in den anderen Fraktionen teils Vorbehalte gegen Galau und die AfD-Fraktion. CDU-Kandidatin Barbara Richstein bekam 75 von 88 Stimmen bei 9 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen.

Einer von zwei Kandidaten der AfD-Fraktion für das weitere Präsidium fiel dagegen im ersten Wahlgang durch. Daniel Freiherr von Lützow erhielt nicht die notwendige einfache Mehrheit und bekam 28 Ja-Stimmen der 88 Abgeordneten, 57 stimmten gegen ihn, es gab 3 Enthaltungen. Die AfD-Fraktion schlug ihn für einen weiteren Wahlgang vor.

Die bisherige rot-rote Landesregierung ist nun bis zum Start der künftigen Regierung geschäftsführend im Amt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bat die Mitglieder, bis zur Wahl und Vereidigung der neuen Landesregierung die Amtsgeschäfte fortzuführen. SPD, CDU und Grüne wollen eine neue Regierung bilden. Die Koalitionsverhandlungen sollen bis Mitte, spätestens Ende Oktober dauern. Bis Weihnachten muss die neue Regierung stehen.