Deutsche fühlen große Unterschiede zwischen Ost und West

An der Stelle, wo zu DDR-Zeiten die Berliner Mauer stand, sind Pflastersteine, die an Mauerzeiten errinern.

Hamburg. Eine große Mehrheit der Wahlberechtigten in Deutschland sieht auch 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer noch große Unterschiede zwischen Ost und West. Sieben von zehn Befragten sehen Differenzen zwischen alten und neuen Bundesländern, wie eine am Mittwoch veröffentlichte repräsentative Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung ergab. "(...) Ost und West sind noch nicht richtig zusammengewachsen", sagte der Stiftungsvorstand Thomas Paulsen.

Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschen gibt es laut der Studie auch bei der Verbundenheit zu ihren Nachbarländern. Bürger der alten Bundesländer orientieren sich demnach stärker nach Westen als die Menschen in Ostdeutschland. Während sich 54 Prozent der Westdeutschen mit Frankreich verbunden fühlen, sind es im Osten nur 33 Prozent. In den neuen Bundesländern fühlen sich deutlich mehr Menschen Osteuropa zugehörig als in Westdeutschland (West: 7 Prozent, Ost: 32 Prozent).

Insgesamt orientiert sich die Mehrheit der Deutschen aber in Richtung Westen: 77 Prozent fühlen sich eher West- als Osteuropa zugehörig. Die Studie zeige laut Paulsen, dass sich Ost und West noch immer fremd sind. "Die Ergebnisse sind eine klare Aufforderung an Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft, sich mehr um den Dialog mit unseren östlichen Nachbarn zu bemühen und die gemeinsamen Interessen zu bekräftigen."