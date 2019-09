Brandenburger Landtag konstituiert sich

Potsdam. Der Brandenburger Landtag ist zu seiner ersten Sitzung nach der Landtagswahl zusammengekommen. Im wiederaufgebauten Stadtschloss in Potsdam eröffnete Alterspräsidentin Marianne Spring-Räumschüssel (AfD) am Mittwoch die Sitzung. Zur Wahl steht unter anderem die neue Landtagspräsidentin, für das Amt hat die SPD Ulrike Liedtke vorgeschlagen. Erstmals werden zwei Vizepräsidenten gewählt, vorher war es einer. Die Wahl von Barbara Richstein als CDU-Vorschlag gilt als unstrittig.

Mit Spannung wird die Wahl des AfD-Kandidaten Andreas Galau erwartet. Am Dienstag war unsicher, ob er die erforderliche einfache Mehrheit bekommt. AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz hatte angekündigt, dass seine Fraktion bei einem möglichen Scheitern im ersten Wahlgang wieder Galau vorschlagen will. Die Zahl der Wahlgänge ist theoretisch unbegrenzt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Dienstag gesagt, er wünsche sich, dass die Landtagspräsidentin eine große Mehrheit bekomme und der Landtag arbeitsfähig sei.

Die Linke - nun in der Opposition - wandte sich vor dem Parlamentsgebäude gegen die AfD. Fraktionschef Sebastian Walter warf der AfD vor, "Hass und Hetze" zu verbreiten.