Berlin. Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls sind in der Nacht zu Mittwoch an mehreren Orten in Berlin Wohnungen durchsucht worden. In der Tabbertstraße in Oberschöneweide hat die Polizei einen Mann festgenommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Ermittler machten zunächst aber keine weiteren Angaben zu dem Einsatz. Zuvor berichteten "B.Z." und "Bild"-Zeitung (beide Online), dass ein Luxusauto sichergestellt wurde. Die Polizei bestätigte dies zunächst nicht.

( dpa )