Wir suchen Ihr Foto aus dem Jahr 1989

Berlin 1989 – Historische Bilder aus Berlin schaut sich wohl jeder gern an, am liebsten als Vorher-nachher-Vergleich. Doch wie sahen eigentlich die Menschen damals aus? Die Berliner Morgenpost sucht deshalb die schönsten Schnappschüsse von Ihnen aus den Jahren um den Mauerfall.

Foto: Reto Klar

Die Idee: Wir möchten die Fotos mit Ihnen am selben Schauplatz noch einmal nachstellen und veröffentlichen. Wichtig: Sie selbst sollten auf dem Foto gut erkennbar sein. Die Kulisse muss nicht zwingend ein typisches Mauer-Motiv sein, wir suchen Motive aus Ost- und West-Berlin. Ein Beispiel aus dem Lustgarten sehen sie unten.

Möchten Sie dabei sein? Dann senden Sie uns Ihr Foto per E-Mail an foto@morgenpost.de oder per Post an: Berliner Morgenpost, Fotoredaktion, Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren Absender oder einen E-Mail-Kontakt anzugeben.