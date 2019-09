Brandenburger Tor: Israel-feindliche Kundgebung sorgt für Empörung

Berlin. Vor dem Brandenburger Tor findet am Mittwoch eine Pro-Palästina-Demonstration statt, bei der auch die israelfeindlichen und antisemitische Rapper Shadi Al-Bourini und Shadi Al-Najjar auftreten wollten. Eine "Kundgebung zur Palästina-Frage" sei für die Zeit von 17 bis 19 Uhr angemeldet, bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei am Dienstagabend. Der Auftritt der beiden palästinensischen Rapper wurde nun in letzter Minute verhindert.

Die Veranstalter rechnen mit 400 Teilnehmern. Besondere Auflagen für die Kundgebung gibt es laut Polizei nicht. Die Rapper haben unter anderem einen Song veröffentlicht, in dem sie davon phantasieren, Tel Aviv zu bombadieren und Juden "zu zertreten".

"Nicht hinnehmbare Vernichtungsrhetorik"

Wenige Stunden vor dem Beginn der Veranstaltung meldete sich Martin Pallgen, Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, via Twitter zu Wort. Er reagierte auf einen Post von Volker Beck, der die Veranstaltung scharf kritisiert hatte. Pallgen schrieb: „Ich weiß, was die Innenverwaltung heute macht. Wir arbeiten an einem Auftrittsverbot und werden die Versammlung mit hohen Auflagen versehen.“ Dieses wurde dann in letzter Minute durchgesetzt, wie die "Jüdische Allgemeine" zuerst berichtete. Das Verbot müsse den Musikern noch zugestellt werden, sagte Pallgen der Zeitung.

Die Musiker bedienten in ihren Liedern und Videos klassische antisemitische Vorurteile und verwendeten eine nicht hinnehmbaren Vernichtungsrhetorik, hieß es in einer Mitteilung der Verwaltung am Mittwoch. „Keinen Fußbreit den Antisemiten und Israelhassern in unserer Stadt“, wird Berlins Innensenator Andreas Geisel zitiert. Die Polizei will die Veranstaltung streng überwachen. Es dürfe keine Aufrufe zur Gewalt geben. Auch Fahnen oder Puppen dürfen nicht verbrannt werden. „Arabischsprachige Dolmetscher der Polizei werden vor Ort sein“, ergänzte Pallgen.

Antisemitische Demonstration am Brandenburger Tor: American Jewish Committee Berlin kritisiert Auftritte

Der American Jewish Committee Berlin (AJC) kritisierte den geplanten Auftritt der palästinensischen Rapper Shadi Al-Bourini und Shadi Al-Najjar. "Wir sind entsetzt, dass Künstlern, die Terror gegen die Bürgerinnen und Bürger Israels als Heldentat glorifizieren, Terroristen als Märtyrer bezeichnen und das Existenzrecht Israels bestreiten, im Herzen von Berlin eine Bühne geboten wird", erklärte Remko Leemhuis vom AJC Berlin.

Weiter teilte Leemhuis mit: "Es ist nicht hinnehmbar, dass von diesem historischen Ort zum Mord an Juden aufgerufen wird und schlimmste antisemitische Stereotype verbreitet werden. Die Erlaubnis zu so einer Hass-Veranstaltung lässt sich auch nicht mit der Staatsräson und dem Bekenntnis zur Sicherheit Israels in Einklang bringen. Ebenso sendet der Auftritt der antisemitischen Rapper ein fatales Signal an die Berliner Jüdinnen und Juden und gefährdet ihre Sicherheit.“

Leemhuis weiter: „Wir vertrauen darauf, dass die Sicherheitsbehörden und die Versammlungsbehörde, wenn sie diese Veranstaltung schon nicht unterbinden können, scharfe Auflagen erlassen und sofort einschreiten, wenn es zu Straftaten kommt und die Veranstaltung notfalls abbrechen.“

Volker Beck: "Vor dem Brandenburger Tor dürfen keine Terrorverherrlicher auftreten"

Auch der frühere Grünen-Abgeordnete Volker Beck übte Kritik: "Vor dem Brandenburger Tor dürfen keine Terrorverherrlicher auftreten." Beck schrieb weiter: "Ich frage mich, wie solche Leute zu einem Visum kommen, da wir das Aufenthaltsrecht gegen Hassprediger eigentlich wasserdicht gemacht haben. Da schuldet die Bundesregierung eine Erklärung."

Antisemitische Vorfälle in Berlin im Jahr 2018 gestiegen

Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Berlin ist im vergangenen Jahr gestiegen. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprach Ende August von 324 Fällen antisemitischer Taten. Sie sei besorgt über die Entwicklung, sagte sie. „Und ich vermute, dass das Dunkelfeld sehr groß ist.“ Viele Betroffene würden nicht zur Polizei gehen, das sei ihr bekannt. In Berlin gab es im Jahr 2018 laut Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS Berlin) erneut einen Anstieg bei antisemitischen Vorfällen. Die Zahl der gemeldeten Angriffe hatte sich von 18 auf 46 mehr als verdoppelt, die Zahl der Bedrohungen war von 26 auf 46 ebenfalls gestiegen.

Im Gegensatz zur Polizei registriert die Beratungsstelle auch versuchte und abgebrochene Angriffe, wenn etwa das Opfer flüchtete. Insgesamt erfasste RIAS im Jahr 2018 1.083 gemeldete antisemitische Vorfälle in der Hauptstadt, gut 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit 368 Personen waren 73 Prozent mehr Einzelpersonen betroffen als Im Vorjahr. 187 Menschen und damit mehr als die Hälfte davon waren jüdisch, doch auch zahlreiche nichtjüdische Personen, die sich gegen Antisemitismus oder Rechtsextremismus aussprachen, wurden angefeindet. Laut Rias habe es erstmals antisemitische Vorfälle in allen Berliner Bezirken gegeben.

