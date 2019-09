Sting live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

1989-2019 - "30 Jahre Mauerfall" werden in der Mercedes-Benz Arena unter anderem mit Dieter Bohlen, DJ Ötzi und Boney M. gefeiert

Dieter Bohlen, DJ Ötzi & Boney M.: Am 3. Oktober feiern Besucher der Mercedes-Benz Arena "30 Jahre Mauerfall" mit einer ganz besonderen Feier.

2019 liegt der Berliner Mauerfall 30 Jahre zurück. Grund genug, dass Jubiläum in der Hauptstadt gebührend zu feiern. Am 3. Oktober versammelt sich deswegen viele Stars in der Mercedes-Benz Arena, um zusammen mit dem Publikum den besonderen Anlass mit einer großen Feier zu begehen. Hier finden Sie alle Infos zur Mauerfall-Fete.

Was können Besucher erwarten?

Die Zuschauer dürfen sich auf eine bunte Mischung aus Schlager, Pop, Partyhits und Showeinlagen freuen. Dieter Bohlen wird seine großen Hits aus den 80er- und 90er-Jahren von Modern Talking und Blue System singen, Jürgen Drews und Roberto Blanco steuern Gastauftritte bei und Boney M. werden ihre Hits "Daddy Cool und "Ma Baker" präsentieren.

Moderatorin Inka Bause führt durch das Programm und begrüßt dabei unter anderem Schlagerstar DJ Ötzi, Klaus & Klaus, Truck Stop, Olaf Berger und weitere Stars. Und natürlich wird die Geschichte nicht zu kurz kommen. Denn der Grund, warum sich die Stars zusammenfinden soll im Vordergrund des Abends stehen: 30 Jahre Mauerfall.

Wo wird die Feier in Berlin stattfinden?

Die Show finden in der Mercedes-Benz Arena (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets für die Feier?

Ja, für die Jubiläumsfeier zum Mauerfall gibt es noch Tickets. Feierwütige sollten sich allerdings beeilen. Die Tickets sind auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf ab 61 Euro erhältlich.

Wann startet die Show?

Der Einlass startet am Donnerstag (3. Oktober) um 16.30 Uhr. Die Show beginnt gegen 18.00 Uhr.

Mit dabei: Boney M.

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Die wichtigsten Fakten zum Mauerfall am 9. November 1989

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

1989-2019 - 30 Jahre Mauerfall - Die Große Feier live in der Mercedes-Benz Arena, Donnerstag, 3. Oktober 2019, Einlass gegen 16.30 Uhr, Showbeginn gegen 18.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.