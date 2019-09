Konzert: Die Pixies live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Pixies spielen am 5. Oktober in Berlin

Columbiahalle Die Pixies live in Berlin 2019 - Was Fans wissen müssen

Die Pixies sind zurück: Im September präsentierte das Indierock-Quartett sein aktuelles Album „Beneath The Eyrie“, mit typischem Alternative Rock, aber auch Folknummern. Jetzt kommen Black Francis (Gesang, Gitarre), Joey Santiago (Gitarre), Paz Lenchantin (Bass) und David Lovering (Drums) am 5. Oktober für ein exklusives Konzert nach Berlin. Im Gepäck haben die US-Rocker Songs aus ihrem aktuellem Album und natürlich eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Where Is My Mind?", "Hey" und "Debaser".

Was können Besucher vom Berlin-Konzert erwarten?

Ein individueller Abend voller Überraschungen: Die Pixies werden bei ihren Konzerten keine fertige Setlist parat haben, sondern bei ihren Proben rund 90 Songs aus allen Phasen der Bandgeschichte vorbereiten. Jeder Auftritt soll anders werden als alle anderen auf dieser Tour, die Abfolge und Auswahl der Stücke erfolgt ganz spontan während der Konzerte. Das wird ein wunderbares Experiment“, freut sich Schlagzeuger Lovering schon jetzt, „das Beste daran ist, dass wir direkt auf die Atmosphäre im Publikum und auf der Bühne eingehen können. Das ist das Äußerste, was ein Musiker machen kann: den Raum lesen und die richtige Wahl treffen.“

Wo werden die Pixies in Berlin spielen?

Das Konzert findet in der Columbiahalle Berlin (Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin) statt.

Gibt es noch Tickets?

Nein, das Berlin-Konzert der Pixies in der Columbiahalle ist ausverkauft. Leider sind auf der Internetseite der Veranstalter keine Tickets mehr im Vorverkauf erhältlich.

Werden die Pixies noch weitere Konzerte in Deutschland spielen?

Nach ihrem Berlin-Auftritt stehen noch Gigs in Köln (7. Oktober) und München (15. Oktober) auf dem Programm.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonnabend (5. September) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20 Uhr.

Wie komme ich hin?

Im Umfeld der Columbiahalle sind so gut wie keine Parkplätze im öffentlichen Parkraum vorhanden. Empfehlenswert ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Columbiahalle liegt zentral an der Grenze der Bezirke Kreuzberg und Tempelhof und ist mit der BVG gut zu erreichen: U 6: Haltestelle Platz der Luftbrücke; Bus 119: Haltestelle Flughafen Tempelhof; Bus 104 sowie 2048: Haltestelle Friesenstraße. Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Ist die Columbiahalle barrierefrei?

Ja, ist sie. Der Einlass wird über den Hof ermöglicht. In Bühnennähe gibt es ein seperates Rollstuhlplateau Ein behindertengerechtes WC ist vorhanden. Weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen in der Columbiahalle finden Sie unter columbiahalle.berlin/de.

Die Pixies live in Berlin 2019, Sonnabend, 5. Oktober 2019, Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.