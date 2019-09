Schülerticket in Berlin: 65.000 Schüler warten noch auf die VBB-Fahrcard

Berlin. Seit August können Schüler in Berlin kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Rund 360.000 Kinder und Jugendliche sollen nach Angaben des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) von dem neuen Angebot profitieren, das der rot-rot-grüne Senat im Frühjahr beschlossen hat.

Doch noch immer warten Zehntausende von ihnen auf das dafür notwendige Ticket. Vor allem die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben sichtbar Mühe, den großen Ansturm der jugendlichen Antragsteller auf die VBB-Fahrcard, einen elektronisch lesbaren Fahrschein im Scheckkartenformat, zu bewältigen.

Mehr als 200.000 Schüler haben bisher ihre Fahrcard erhalten

Das landeseigene Verkehrsunternehmen hat nach eigenen Angaben bislang 202.000 Schülertickets versandt, 140.000 davon mit dem Starttermin zum 1. August, weitere 62.000 sind seit dem 1. September gültig. Damit ist gut die Hälfte aller potenziellen Antragsteller versorgt. Laut BVG-Sprecher Markus Falkner sollen weitere 52.000 Chipkarten mit dem Starttermin 1. Oktober in den kommenden Tagen rausgehen. Beim Abo-Center liegen zudem noch 10.000 unbearbeitete Anträge vor.

Sichtlich entspannter geht es in Sachen Schülerticket bei der Berliner S-Bahn zu, die gleichfalls den neuen Fahrausweis im Scheckkartenformat herausgibt. Laut S-Bahn-Sprecherin Sandra Spieker hat das bundeseigene Unternehmen bisher 7300 Schülertickets auf der Grundlage von Neuanträgen bearbeitet. Hinzu kommen noch 3200 Kunden, die bereits in der Vergangenheit bei der S-Bahn ein Schülerticket abonniert hatten. Für diese Kunden werde das Abo automatisch auf die kostenfreie Variante umgestellt, heißt es. 2000 Schülertickets mit Starttermin 1. Oktober sind bereits in der Post, weitere 500 Anträge zum 1. November sind noch in der Bearbeitung, sagte Spieker auf Nachfrage.

Doch längst nicht bei allen Antragstellern läuft der Ticketbezug reibungslos. Ein Morgenpost-Leser schilderte der Redaktion eine wahre Odyssee mit langen nervenaufreibenden Telefonaten. Bereits im Juni hatte Gerold B. (Name der Redaktion bekannt) für seine achtjährige Tochter das Ticket bei der BVG online beantragt und erhielt dazu auch prompt eine Bestätigungsmail. Danach tat sich allerdings wochenlang erst einmal nichts. Im August erhielt B. dann per Mail die Ankündigung, dass das Ticket jetzt versandt wird. Erhalten hat es seine Tochter allerdings nicht.

Die Nachforschung, warum das so ist, gestaltete sich für den Vater allerdings überaus zeitaufwendig und anstrengend. „Bis zu 15 Minuten hängt man in der Warteschleife der BVG-Hotline, bevor man überhaupt einen Mitarbeiter erreichen kann.“ Dieser habe sich dann beim Stichwort Schülerticket umgehend für nicht zuständig erklärt, eine Weitervermittlung scheiterte. „Ich musste also erneut die Hotline anrufen, hing wieder in der Warteschleife, dann gab mir derselbe Mitarbeiter wenigstens eine Durchwahlnummer zur zuständigen Abteilung“, berichtete B. Dort gab es dann jedoch die ernüchternde Auskunft, dass der Antrag weder unter dem Namen noch dem Geburtsdatum der Tochter zu finden sei. „Wir sollten den Antrag neu stellen, wurde uns nun empfohlen“, so B.

BVG-Sprecher Falkner spricht von einem „bedauerlichen Einzelfall“, wie er bei Online-Abschlüssen immer mal vorkommen könne. Vermutet wird bei der BVG, dass der Schülerausweis, der als Beleg für die Berechtigung vorzuweisen ist, online nicht richtig hochgeladen wurde. In einem solchen Fall werde der Antragsvorgang nicht zu Ende gebracht, demzufolge auch kein Ticket versandt. Wieso es ohne beendeten Antrag erst eine Bestätigungsmail, dann eine Versandankündigung gab, blieb indes offen. Laut Falkner ist die Ausgabe der Schülertickets angesichts der enormen Zahl und des kurzen zeitlichen Vorlaufs „ein echter Kraftakt für unsere Kollegen“. Nur in wenigen Fällen habe es bisher dabei Probleme gegeben.

Wer noch keine VBB-Fahrcard hat, muss indes nicht in Panik verfallen. Noch bis Ende November gilt eine Übergangsfrist. In dieser Zeit reicht es laut VBB-Sprecherin Elke Krokowski aus, den Ticketkontrolleuren einen gültigen Schülerausweis vorzuweisen. Dass zusätzlich dazu eine VBB-Fahrcard nötig sei, begründete Krokowski vor allem mit finanztechnischen Zwängen. „Auch wenn das Ticket für den einzelnen Schüler kostenfrei ist, müssen die Verkehrsunternehmen ja trotzdem Geld für ihre Leistung erhalten. In dem Fall vom Berliner Senat“, so Krokowski.