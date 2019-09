STEMOs in Berlin: Schlaganfall-Mobile sollen bis 2021 erhalten bleiben

Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) macht sich für den Erhalt der drei speziellen Schlaganfall-Rettungswagen in der Hauptstadt stark. „Die beteiligten Ressorts befinden sich weiterhin miteinander im Gespräch. In diesem Kontext hat der Regierende Bürgermeister unmissverständlich deutlich gemacht, dass das Projekt bis mindestens 2021 weitergeführt wird“, erklärte Senatssprecherin Claudia Sünder am Dienstag. Für eine Entscheidung solle auch das Ergebnis der wissenschaftlichen Evaluation durch die Charité hinzugezogen werden.

Müller, der auch Wissenschaftssenator ist, stellt sich damit gegen eine Empfehlung von Innenpolitikern der Koalitionsfraktionen vom Montag. Diese sprachen sich dafür aus, die für Stroke Mobile vorgesehenen Mittel im Haushalt 2020/21 für die Neuanschaffung normaler Rettungswagen zu nutzen. Es geht um drei Millionen Euro pro Jahr. Begründet wurde dies unter anderem mit dem nicht belegten Nutzen der Mobile und Bedenken der Feuerwehr.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion, Wolfgang Albers, erklärte: „Ein STEMO fährt im Schnitt rund sieben Einsätze pro Tag, davon nur in der Hälfte der Fälle auch tatsächlich zu Schlaganfallpatient*innen.“ Bei seinen Einsätzen werde es deshalb regelmäßig auch noch von einem gewöhnlichen Rettungswagen begleitet. Mit der Modernisierung des Feuerwehr-Fuhrparks, die auch zu kürzeren Hilfsfristen bis zum Eintreffen bei Patienten beitragen soll, handle man „im Sinne der schnellstmöglichen Hilfe berlinweit“.

CDU-Fraktionschef Burkhard Dregger warnte hingegen, Rot-Rot-Grün setze „leichtfertig das Leben und die Gesundheit Tausender aufs Spiel“. Die Sprecherin der Senatsverwaltung für Gesundheit, Lena Högemann, übte ebenfalls Kritik: „Als Senatsgesundheitsverwaltung können wir die geplante Einstellung der STEMOs (Stroke-Einsatzmobile) nicht gutheißen“, hieß es. Högemann plädierte dafür, das Projekt wie geplant wissenschaftlich zu evaluieren - dafür sei der Weiterbetrieb bis 2021 nötig.

Ein Sprecher der Innenverwaltung betonte, dass die Haushaltsberatungen andauerten und der Hauptausschuss die Entscheidung treffe. Die Gesundheitsverwaltung nannte die Mobile eine „sinnvolle Ergänzung“ zu den Schlagfall-Spezialabteilungen an Kliniken. Mit diesen 16 Stationen sei die Versorgung in Berlin „in jedem Fall gut“. Das Projekt Stroke Mobile war 2011 gestartet.

Beim Schlaganfall kommt es zu einer Durchblutungsstörung des Gehirns, weil in der Regel ein Hindernis in der Blutbahn die Arterien verstopft. Dann droht eine Unterversorgung der Hirnzellen mit Sauerstoff. Schnelle Diagnostik und Therapie gelten als entscheidend, um unumkehrbare Folgen zu vermeiden. Darauf zielen die besonders ausgestatteten Stroke Mobile ab. Sie sind bislang nicht sehr verbreitet, ein weiteres Projekt gibt es zum Beispiel im Saarland. Schlaganfall gilt als häufigste Ursache für Behinderungen in Deutschland und ist eine der häufigsten Todesursachen.